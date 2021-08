Negacionistas podem tomar "teorias da conspiração como conhecimento científico legítimo"

O académico suíço dedicou o último ano ao estudo do fenómeno do populismo científico e procurou saber se as pessoas que apresentam atitudes populistas perante a ciência têm, também, baixos níveis de confiança nas instituições científicas.

"O que descobrimos foi que, sim, há uma relação entre pouca confiança na ciência e atitudes populistas perante a mesma. Mas também encontramos pessoas que parecem confiar na ciência e que, ainda assim, apresentam atitudes populistas relativamente ao conhecimento científico", adianta.

Como se explica então que cidadãos que negam as orientações emitidas por especialistas sobre a Covid-19 afirmem confiar na ciência? Para Niels Mede, uma hipótese que merece ser investigada é a possibilidade de estas pessoas entenderem "teorias da conspiração como conhecimento científico legítimo e encararem os seus autores como especialistas igualmente legítimos".

Assim, esclarece o investigador, os negacionistas dirão "claro que confio na ciência, mas apenas na ciência correcta", que neste caso seriam "estas teorias da conspiração".

"É possível que um conspiracionista nos diga 'eu confio na ciência e no método científico, mas não confio naqueles que aplicam estes métodos, porque são orientados por motivos ideológicos enviesados'", acrescenta.

É por isso importante, defende Mede, que os cientistas "reflitam, também, sobre a forma como são percecionados - enquanto elitistas, assertivos, enquanto autoridade - pelo público em geral".