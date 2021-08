Insultados e humilhados das 9 às 5

A vítima do outro lado do ecrã

“Testemunhar os problemas sociais, os conflitos de classe, os dramas humanos, revelando e condenando o mundo injusto e contraditório que nos rodeia e oprime, é a função primeira do contador de histórias". Estas palavras do escritor Romeu Correia surgem na introdução da segunda edição de “Sábado Sem Sol”. Publicada em 1947, em pleno Estado Novo, a coletânea de contos era uma denúncia enviesada do Portugal de então – e que, mesmo assim, que acabou censurada pela PIDE.

O escritor almadense sabia que o outro é o melhor espelho de qualquer vítima. Sabia também que antes de denunciar qualquer crime, é preciso reconhecê-lo. Em março de 2020, quando Sílvia Reis, 40 anos, viu a reportagem televisiva da SIC "QUERO controlar POSSO humilhar MANDO obedecer" – em que Alexandra Marques também participa – não teve qualquer dúvida. “Foi uma chapada na cara. Eu fui vítima de assédio moral. É isso mesmo. Identifiquei-me”, conta.

A ex-funcionária da Câmara Municipal de Lagoa, no Algarve, viu a sua própria experiência refletida nos périplos da equipa da Rede de Bibliotecas de Almada. Logo no mesmo dia, foi até às redes sociais fazer uma publicação, desabafar sobre as circunstâncias que a levaram a demitir-se em maio de 2019. “Fui ofendida dentro do local de trabalho, fui excluída de reuniões".

Mário Vieira, vereador do PSD (e candidato autárquico à presidência do município, cuja liderança é neste momento socialista) viu a partilha, procurou a antiga funcionária e levou o tema à assembleia municipal. “Eu e um colega solicitámos que fosse aberto um procedimento para averiguar se há matéria para avançar para um processo disciplinar”, conta.

Sílvia trabalhou durante 16 anos como assistente administrativa, na secção de educação, no município de Lagoa. Tudo corria bem até 2014, quando a superior que tinha teve de sair, por questões de saúde, e chegou uma substituta – que acabou por ficar a ocupar o lugar a título definitivo. “Não foi com a minha cara, eu não estava ali para dar graxa. Fui profissional”, diz.

Os ataques e insultos foram muitos. Foram-se acumulando como camadas estratigráficas de dor não processada. Sílvia, que é solteira, recorda em particular o dia em que um “senhor que conhecia do trabalho” foi lá ao serviço e teceu-lhe um elogio: "'Os anos não passam pela Sílvia, cada vez está mais bonita’”. Diante de mais três colegas na sala, a superior replicou: “Isso é porque ela não tem marido, tem vários".

Como aconteceu com Alexandra, o corpo de Sílvia começou a dar sinais que o trauma estava a metastizar. “Fui adoecendo, notava que não andava bem do estômago. Ia para o trabalho e pelo meio do caminho já me doía a cabeça. Acordava durante a noite com ansiedade, a pensar nas coisas que ela me fazia. Isto foram várias noites durante muito tempo”, recorda.

A funcionária pública engoliu o quanto pode, até que no final de 2018 deu por si “no fundo de um poço”: foi parar ao hospital – duas vezes no mesmo dia. Tinha a pulsação a mais de 140, a tensão máxima e mínima a 17 e 11, respetivamente. Durante cinco dias sobreviveu como uma “bomba relógio”, a pensar que as férias estavam próximas, e que então ia conseguir descansar. Mas o corpo tinha “chegado ao limite” e foi obrigada e entrar de baixa.

Durante os três primeiros meses de 2019, Sílvia foi adiando o regresso ao trabalho. Sempre que se sentia melhor e o momento do regresso ao escritório aproximava-se, voltava a ficar doente. O médico que a estava a acompanhar, apercebeu-se do padrão e acabou por dizer-lhe: “Você vai voltar para o sítio onde ficou doente.” Estas palavras acordaram-na. “Foi uma luz ao fundo do túnel, alguém que me compreendia. O meu problema de não melhorar era saber que tinha de ir para lá”, diz.

Para evitar estar em contacto com a superior, Sílvia conversou com o vice-presidente da autarquia e pediu para ser transferida para outra secção. O que aconteceu. A sensibilidade do executivo, contudo, deixou a desejar: puseram a assistente administrativa “a tratar de coisas relacionadas com cemitérios”.

“Não me dei ao trabalho de dizer que não queria fazer aquilo ou que não achava que era o mais apropriado para uma pessoa que vinha de uma baixa psicológica de três meses. Porque acho que há que ter um bom senso de perceber que aquela pessoa não era a mais indicada para fazer esse serviço. Depois, já sonhava com isso”, conta.

Regressada ao trabalho, Sílvia deu por si a “contar nomes de mortos, das gavetas”. O que acabou por precipitar a decisão de se demitir. Enquanto estivera de baixa, a ideia já lhe passara pela cabeça. Pensou: “Já não me identifico com este local que é câmara municipal, não me apetece estar rodeada destas pessoas, e não acho que seja o sítio certo para trabalhar neste momento.”

Sílvia foi “pôr a carta” e abandonou a autarquia a 8 de maio de 2019. Saiu de mãos a abanar e sem acesso ao fundo de desemprego.