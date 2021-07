"Recompensar quem pode escolher ser vacinado só agrava desigualdades"

A solução, defende Alyna Smith, passa por aumentar o investimento do Governo, de forma a promover um trabalho com parceiros locais; criar campanhas dirigidas e adaptadas para informar os imigrantes dos potenciais da vacina e dos seus direitos; combater barreiras à inscrição e agendamento; e assegurar salvaguardas que garantam que a vacinação não tem consequências no processo de imigração.

"Há aqui uma noção de proteção da população portuguesa que compreendemos e acompanhamos, mas temos que encontrar soluções que não aumentem o acesso desigual e a exclusão das pessoas migrantes. Soluções que favoreçam as formas de migração legais e seguras", afirma o diretor do SJR Portugal.

"Quanto mais se dificulta a via legal, mais as pessoas recorrem às vias ilegais. Os responsáveis políticos têm que ter noção que uma boa ideia, uma boa proposta aplicável num contexto onde a testagem e a vacinação estão a funcionar bem, pode favorecer noutros contextos a criminalidade, que as pessoas podem ser tentadas a usar, porque não têm acesso a vias oficiais", acrescenta.



Por esse motivo, para André Costa Jorge é imperativo que se ponha fim à desigualdade na distribuição das vacinas contra o SARS-CoV-2 e se reforce a testagem nos países mais pobres.

Em Portugal, mais de 17.000 números nacionais de utente foram atribuídos a imigrantes sem este documento, para que recebam a vacina contra a Covid-19, e 160 mil já estão registados na plataforma criada em Março na qual se podem inscrever para a vacinação.