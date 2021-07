Covid-19 por concelho. Sines e três municípios do Algarve em risco máximo

O concelho de Sines apresenta a maior taxa de incidência de infeção por SARS-CoV-2 a nível nacional. De acrodo com a mais recente atualização da Direção-Geral da Saúde, o município regita 1.364 casos por 100 mil habitantes e está entre os quatro concelhos portugueses em risco máximo de infecção.

À lista de municípios com uma incidência superior a 960 casos por 100 mil habitantes juntam-se Portimão, Albufeira e Loulé, na região do Algarve.

Porto e Lisboa permanecem no "top 15" da tabela de risco Covid, mas ambos com uma descida no número de infeções, face à semana anterior.



Cerca de 55% dos concelhos resgistam um aumento de casos de Covid-19. No total, são 169 os municípios com acréscimo de incidência de infeção por SARS-CoV-2, entre os dias 15 e 28 de julho.



Com uma incidência cumulativa igual a zero estão seis concelhos. Este indicador não quer dizer, necessariamente, que os municípios estejam completamente livres de casos. É possível, no entanto, concluir que a situação epidemiológica está controlada nestes concelhos.