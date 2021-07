Sem vacinar crianças, Portugal não atinge imunidade de grupo. "De facto levanta questões éticas", defende especialista

O R0 inicialmente estimado em Portugal fixava-se entre 2,1 e 2,5. Com base nesse valor, os especialistas chegaram aos 70% de imunização necessária para controlar a circulação do vírus. É aqui que entram as novas variantes, mais contagiosas e, por isso, com um R0 mais alto.

“Quando nós fizemos as contas, chegámos à conclusão de que, neste momento, o R0 deste vírus que está cá seria de qualquer coisa entre 5 e 6, ou seja, já está no dobro”, conta Carmo Gomes. Depois de recalculada a imunidade de grupo com base no novo R0, “obtivemos valores que estão na ordem dos 85% de pessoas que teriam de estar inteiramente imunizadas contra qualquer tipo de infeção, mesmo que não causasse doença”.

Como a vacina não é 100% eficaz, para atingirmos 85% de pessoas totalmente protegidas, teremos que vacinar, pelo menos, 90% da população. É por este motivo que se coloca agora a questão da vacinação abaixo dos 18 anos. “Se nós ambicionamos interromper totalmente a circulação do vírus, é isso que é a imunidade de grupo, temos de equacionar a possibilidade de vacinar as crianças, senão não vamos lá”, afirma o professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

“O interesse que existe em proteger a população como um todo da circulação do vírus e tentar eliminá-lo exige a vacinação das crianças”, defende.

Vacinar para proteger as crianças ou a comunidade?

A vacinação contra a Covid-19 em idades pediátricas “tem sido objeto de discussão” na comunidade científica. Segundo Carmo Gomes, o tema “levanta questões éticas”.

Em causa está o facto de a vacinação contra o SARS-CoV-2 em jovens entre os 12 e 18 anos ser possivelmente mais benéfica para a sociedade do que para a criança que recebe o fármaco.

“Normalmente, quando administramos um medicamento ou um tratamento a uma pessoa estamos a pensar no seu interesse. Ou é para curar a pessoa ou é para protegê-la individualmente de qualquer coisa que pode ser perigosa para ela”, começa por explicar o especialista, que integra a Comissão Técnica de Vacinação da DGS. “É isso, por exemplo, que acontece nas vacinas da infância, porque estamos a administrar vacinas contra doenças que se a criança contrair são de facto bastante perigosas para ela – como uma poliomielite, uma hepatite, uma meningite”.

Neste caso, não é bem assim, diz. “Nós estamos a administrar vacinas a pessoas que, embora não tenham risco zero, têm risco muito diminuto de contrair infeção. Isso é o que está num dos lados da balança. Seria estar a administrar um medicamento que não é claro que seja do interesse individual da pessoa. Do outro lado da balança temos o bem comum, o interesse coletivo, o bem maior”.