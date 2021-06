De milionário a suspeito de burla. Joe Berardo e uma pergunta para mil milhões de euros

No relatório de 366 páginas, foi formalmente dito que José Berardo mentiu no Parlamento quando disse que tinha sido a Caixa a pedir-lhe que investisse nas ações do BCP. As operações de financiamento às suas aquisições de ações do BCP, entre 2004 e 2008, foram consideradas um "enorme risco sistémico, expondo largamente a CGD à evolução de outro banco, no caso o BCP".

A desvalorização do BCP foi de 95% entre 2000 e 2013 e estima-se que a CGD tenha perdido 600 milhões de euros com as operações.

Em junho de 2019, as casas de Berardo foram arrestadas pelo tribunal da comarca de Lisboa, avaliadas num montante total de quatro milhões de euros. Cerca de um mês depois, foi a vez do espólio da Coleção Berardo no Centro Cultural de Belém, cerca de 2.200 peças de arte, avaliado depois em 1,3 mil milhões de euros.

Naquela comissão parlamentar de inquérito, o colecionador tinha dito que as obras não eram suas, eram da Associação Coleção Berardo, mas vincou: "A arte, para mim, é a minha vida".

Como não ter nada e ter tudo: a teia do património Berardo

José Berardo dirá que nada do que possui é seu. “Eu digo que a coleção é minha como isto [o parlamento] é meu”, afirmou em 2019.

Aqui, é fundamental distinguir várias coisas diferentes: a Fundação José Berardo, fundada em 1988, é a principal devedora da CGD; a Associação Coleção Berardo é a proprietária do espólio do colecionador; a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea - Coleção Berardo (ou simplesmente Fundação Coleção Berardo) foi fundada em 2007 e é a empresa de Berardo que possuiu as obras de arte no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, tendo como fundadores Berardo, a Associação Coleção Berardo, a Fundação Centro Cultural de Belém e o Estado português.

Existe ainda a 'holding' Metalgest, através da qual Berardo contraiu alguns dos primeiros empréstimos da Caixa.

As obras de arte foram sendo dadas como garantias aos credores, especialmente à CGD e ao BES - essencialmente, 75% das posses da Associação Coleção Berardo. Mas Joe Berardo fundamentou que a garantia dada aos bancos são títulos de participação na Associação Coleção Berardo, e não as obras de arte em si. E como não foi feita uma avaliação ao valor das obras, não se sabe o real valor das garantidas dadas aos credores.