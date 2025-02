Gaza transformada numa Riviera? "Se o mundo se acomoda, é a lei da selva"

Donald Trump quer que os Estados Unidos assumam o controlo da Faixa de Gaza e admitiu que o território tem um grande potencial para vir a ser uma Riviera do Médio Oriente. É uma afirmação para levar a sério, ou será um excesso verbal do Presidente norte-americano?

Diria que, vindo Trump, hoje já nada nos surpreende. Isto é, Trump garante-nos uma espécie de happening da possibilidade de tudo acontecer e de as decisões mais surpreendentes poderem aparecer com a maior naturalidade, envolvidas naquela linguagem de suposta simplicidade.

A declaração de Gaza segue-se a uma declaração do seu genro, Gerald Kushner, que já tem alguns meses e em que ele dizia que Gaza seria excelente para se fazer dali uma espécie de Cote D’ Azur, uma Riviera no fundo, porque, de facto, o território tem condições e praias fantásticas. Depois, há esse pormenor – que, pelos vistos, é um pouco despiciendo – de viverem ali cerca 1,8 milhões de pessoas, fora aquelas que já morreram, particularmente no último ano. Isso é algo que configura, por parte do Presidente americano, um profundo desrespeito relativamente ao Direito Internacional.

Apesar de tudo, Gaza é um território que vive sob uma tutela Internacional, que tem a ver com a circunstância de ser a terra onde vivem, onde nasceram, milhões de pessoas. Supostamente, essas pessoas teriam o legítimo direito de ali viver.

Há uma opção que Trump faz, não explícita, no sentido de privilegiar o interesse e a segurança da população de Israel face ao interesse e à segurança da população da Palestina.

O que me surpreende, devo confessar, é a circunstância de que, com exceção de algumas pequenas vozes, não ter havido uma reação global, da comunidade Internacional face àquilo que é pura e simplesmente o atropelar do Direito Internacional, num país que acha que tem uma espécie de direito de saque relativamente aos outros. Estamos a voltar um pouco à Idade Média.

Seixas da Costa. "Acha-se normal que dois milhões de pessoas saiam da terra onde nasceram?"

O Presidente norte-americano fala, inclusive, em reconstrução de Gaza depois da reinstalação dos palestinianos noutros locais, insistindo que a Jordânia e o Egito devem aceitar mais refugiados. Existe nesses países a capacidade para assumir esse encargo?

Há fatores cruzados nesta situação. Temos de ter em conta, em primeiro lugar, que a Jordânia é um país altamente dependente, muito frágil. Portanto, a vontade jordana será fácil de dobrar.

Mas, se reparar bem, aqui há dias, Donald Trump disse que parava toda a sua ajuda Internacional, exceto a dos países: Israel e Egito.

A ajuda militar dos Estados Unidos ao Egito manteve-se desde os tempos de Mubarak, passando por todo o período de tentativa democrática dentro do Egito, até ao regresso do general al-Sissi. Nunca a ajuda americana a foi completamente quebrada. Houve um momento em que foi atenuada, mas nunca foi quebrada.

O Egito também é um país altamente dependente. Dito isto, a vontade egípcia nesta matéria em relação a Gaza tem sido muito claramente expressa e nunca o Egito abriu a mais pequena possibilidade.

Porque, no dia em que abrir essa possibilidade, no dia em que deixar que a parte Norte do Sinai seja ocupada por palestinianos, e isso vai criar uma tensão no seu próprio território, difícil de controlar.

Nós sabemos a história dos refugiados palestinianos, sabemos do Setembro Negro nos anos 70; sabemos o que se está a passar no Líbano, que é atualmente o pasto desse efeito de saída dos palestinianos para o Líbano, com os impactos que isso teve no tecido económico e humano do país.

Além disso, há aqui um problema: acha-se normal dois milhões de pessoas saiam da terra onde nasceram? Se o mundo se acomoda a isto, é a lei da selva.

Existe relação entre estas afirmações de Donald Trump sobre Gaza e as que o Presidente norte-americano proferiu, nomeadamente sobre a Gronelândia, o Canal do Panamá, o México e o Canadá?

Na realidade, os Estados Unidos tentam sublinhar, através das palavras de Trump, a primazia dos seus interesses face aos interesses dos outros, sendo que considera que os interesses dos outros são claramente de segunda linha.

Mas, num quadro internacional em que há uma questão de confiança a manter com os aliados, a circunstância de Donald Trump dizer isto face a Israel e face a Gaza, no contexto global do Médio Oriente, configura o tipo de decisão autónoma que os Estados Unidos consideram poder ter no quadro internacional, por cima de interesses e de compromissos que possam existir.