Guerra comercial. Canadá retalia contra tarifas de Trump, México e China ameaçam

Depois de dizer que o México devia responder de "cabeça fria", Sheinbaum afirmou, num comício, que "quando negociamos com as outras nações, quando falamos com as outras nações, fazemo-lo sempre com as nossas cabeças levantadas, nunca com a cabeça baixa".

A Presidente do México negou ainda "a calúnia da Casa Branca ao governo do México ter alianças com organizações criminosas", apontando à acusação de Trump de que remessas de fentanil da China chegam aos Estados Unidos através do México e Canadá por estes países não vigiarem as fronteiras.

"Se o Governo dos Estados Unidos e as suas agências quisessem combater o grave consumo de fentanil no país, podiam combater a venda de drogas nas ruas das suas principais cidades, que não fazem", acusou Sheinbaum, apontando ainda à "lavagem de dinheiro gerado por uma atividade ilegal que tantos danos causou à população" dos EUA.