Pior desastre aéreo da última década nos EUA. O que sabemos?

Um piloto noivo, uma dupla campeã da patinagem e jovens promissores

Entre as vítimas do acidente estão Vadim Naumov e Evgenia Shishkova, que como dupla venceram o Campeonato do Mundo de patinagem artística em 1994, e que eram agora treinadores do Clube de Patinagem de Boston.

A sua morte começou por ser anunciada pelo jornal local Wichita Eagle e foi confirmada pela própria Rússia, através do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Além deles, também estava no avião Inna Volyanskaya, também ela antiga patinadora pela União Soviética, que treinava o clube Ashburn Ice House, no estado da Virgínia.

Mais quatro pessoas com ligações ao clube de patinagem de Boston morreram, confirmou o CEO Doug Zeghibe: os atletas Jinna Han e Spencer Lane e as suas mães, Jin Han e Christine Lane.

A American Airlines confirmou que quatro tripulantes estavam a bordo do avião, não avançando nomes. A bordo do helicóptero militar estavam três soldados, nenhum deles superior.

Um dos dois pilotos era Sam Lilley, de 28 anos, confirmou o seu pai, Timothy, ao canal Fox News, adiantando que o jovem estava noivo. O pai do piloto falecido acrescentou ainda a sua versão dos acontecimentos, contando que serviu como piloto de helicópteros militares durante 20 anos e que já percorreu o mesmo percurso pelo rio Potomac.

“Posso dizer que o caminho, à noite e mesmo com óculos de visão nocturna, seria muito difícil ver o avião”, afirmou.

Trump culpa diversidade e inclusão no recrutamento

Durante a conferência de imprensa em que confirmou que não há sobreviventes do acidente, Donald Trump afirmou que culpou as políticas implementadas por Barack Obama, que foram revertidas durante o seu tempo na Casa Branca e que voltaram a ser implementadas por Joe Biden.

No centro das críticas de Trump estão as DEI (políticas de Diversidade, Igualdade e Inclusão) da Federação de Aviação, com o presidente norte-americano a dizer que tem “opiniões e ideias fortes” sobre as causas do acidente. E não mostrou reservas em expô-las enquanto não está concluída a investigação ao caso.

“Mudei os padrões da administração Obama de medíocres para extraordinários. Depois, quando Biden assumiu, eles pioraram. Já eu coloquei sempre a segurança primeiro. Obama e Biden colocam a política à frente”, afirmou o novo presidente.

“Na verdade, apareceram com uma política que diz: ‘demasiado branco’. E nós queremos pessoas que sejam competentes. A FAA está a recrutar trabalhadores com deficiências intelectuais graves, problemas psiquiátricos e outras condições mentais e físicas sob uma iniciativa de contratação de diversidade e inclusão”, alegou Trump, que acrescentou que a posição de controlador de tráfego aéreo precisa de “génios naturalmente talentosos”.

Trump apontou ainda que os sistemas de controlo do tráfego aéreo não foram construídos de maneira correta e que foi gasto demasiado dinheiro neles.

“Gastaram muito dinheiro a renovar o sistema, a gastar muito mais dinheiro do que teriam gastado se tivessem comprado um novo sistema para os controladores aéreos, com sistemas computadorizados. Há muitas empresas que fazem um trabalho muito bom e não as usaram”, disse.