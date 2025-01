Santos Silva: Ameaça de expansão territorial norte-americana "é muito preocupante"

Isso é uma situação muito preocupante. A ideia de expansão territorial dos Estados Unidos, que depois é particularizada com a referência expressa ao Canal do Panamá, mas também, no subtexto dessa frase, volta a questão da Gronelândia.

A Europa deve ter uma abordagem institucional e prudente. Deve entrar em contacto com a nova administração Trump o mais depressa possível, sem nenhuma precipitação, mas com rapidez indispensável, vista a densidade das relações que existem entre os dois blocos. Isso faz-se evidentemente no contexto da NATO, mas também no quadro bilateral das relações entre a União Europeia e os Estados Unidos.

Donald Trump aparece com este discurso da questão das tarifas, mas também um ponto de interrogação em relação à Rússia, pois a questão da Ucrânia nem sequer foi tocada no seu discurso. Como é que a Europa se deve preparar para lidar com Trump agora na sua segunda versão?

Augusto Santos Silva, ex-presidente da Assembleia da República, mostra-se muito preocupado com as ambições territoriais expressas pelo novo Presidente norte-americano. Durante a emissão especial digital da Renascença , a propósito da posse de Donald Tump, o antigo chefe da diplomacia portuguesa aconselha a Europa a aliar-se ao Reino Unido na gestão de uma relação transatlântica vital para todos, até para os Estados Unidos.

O tema da Gronelândia é para levar a sério?

É já o Presidente dos Estados Unidos que o diz, quando apresenta os EUA como o melhor país do mundo, vão ficar ainda maiores consigo. Refere-se expressamente não só à população, à economia, à riqueza produzida, à tecnologia, à importância no mundo, mas também ao território.

Regressando à Europa, este discurso não é particularmente preocupante, porque as referências que o Presidente Trump faz às suas prometidas guerras comerciais são muito poucas e um pouco ambíguas. Naquela enumeração das medidas radicais que irá tomar, não consta ainda nenhuma medida concreta que se possa dizer tenha por alvo a Europa no plano comercial.

Agora, temos que estar preparados para uma teoria económica que é, para ser parco nas palavras, bastante singular. Ao arrepio de tudo o que aconteceu nos últimos anos, faz depender o crescimento económico de um país de uma política comercial agressiva para com os seus parceiros.

No plano bilateral, os últimos Presidentes norte-americanos não visitaram o nosso país, com a exceção mais recente de Barack Obama. Com as alterações tecnológicas que muitos analistas vêm associando a uma certa desvalorização da Base das Lajes, Portugal deve temer um desaparecimento ou uma diluição dessa agenda bilateral?

Deixando, por enquanto, de lado a questão das eventuais deportações, diria que Portugal não é seguramente uma preocupação para os Estados Unidos e os Estados Unidos não são uma preocupação para Portugal. Do ponto de vista da relação Estado-a-Estado, Portugal está relativamente tranquilo com a nova administração Trump. Com a primeira administração Trump, as coisas correram com bastante normalidade, aliás num período em que as nossas relações bilaterais se intensificaram a vários níveis. Não creio que haja motivo para grande preocupação da nossa parte.

As nossas relações com os Estados Unidos, que se fazem também no quadro da União Europeia, são também muito fortes, antigas e consolidadas no plano bilateral. A geografia ajuda, com a importância dos Açores. Os interesses norte-americanos do ponto de vista da defesa do Atlântico Norte, também com os Açores, especificamente o acordo bilateral de cooperação na área da defesa, também ajudam.