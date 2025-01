Liberdade de expressão ou desinformação? Zuckerberg “tenta agradar” Trump, mas “põe em causa a democracia”

Parte destas partilhas e campanhas aconteceu após a Meta ter introduzido o programa de fact-check, em 2016. A alteração na política aconteceu depois das eleições presidenciais de 2016, nos Estados Unidos, em que se provou interferência russa através de uma ação sistemática de desinformação, feita tanto com anúncios como com conteúdo orgânico.

Mas Susana Salgado lembra que “a moderação que estava a ser feita não estava a funcionar propriamente”, ou seja, que “na prática, os limites eram quase nenhuns” e que “em termos de desinformação e discurso de ódio, conseguia-se disseminar facilmente, apesar daquilo que diziam ser os cuidados de moderação”.

A associação GLAAD - ‘Gay and Lesbian Alliance Against Defamation’ -, o maior grupo de defesa das pessoas LGBTQIAPN+ para a comunicação social, concluiu, num estudo, que a Meta não removia publicações anti-trans que violavam a conduta de ódio no Facebook, no Instagram e no Threads.

O Human Rights Watch também acusou a Meta de “silenciar vozes de apoio à Palestina e aos direitos humanos dos palestinianos no Instagram e no Facebook” após as hostilidades que começaram com o ataque do Hamas a Israel a 7 de outubro de 2023.

Nas Filipinas, condena a Amnistia Internacional, as autoridades recorrem ao Facebook para denegrir ativistas pelos direitos humanos, em operações descritas como “red-tagging”.

“Uma forma de tentar agradar o novo Presidente”

A alteração à política de verificação de factos, à edição do código de conduta e a eliminação das políticas de inclusão e diversidade nas plataformas da Meta acontece imediatamente antes da tomada de posse de Donald Trump. Mas não só. Surge meses depois de o recém-eleito Presidente dos Estados Unidos ter ameaçado prender Mark Zuckerberg para a vida, caso o dono da Meta influenciasse o resultado das presidenciais de novembro passado.

Agora, o fundador do Facebook estará presente na tomada de posse de Trump, juntamente com Elon Musk, que até pertencerá à nova administração, ficando à frente do novo departamento de “eficiência governamental”. Jeff Bezzos, o dono da Amazon e do jornal americano The Washington Post, também estará presente.