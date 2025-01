"Ainda Estou Aqui". Uma história de silêncios

Depois de ter sido visto por mais de três milhões de espetadores no Brasil, o filme “Ainda Estou Aqui”, realizado por Walter Salles, chega em Portugal esta quinta-feira. É baseado no livro com o mesmo nome, de Marcelo Rubens Paiva, onde o autor conta a história da sua família — passando pelo desaparecimento do pai, o político Rubens Paiva, durante a ditadura militar e pela doença de Alzheimer da mãe.

Quase 50 salas de cinemas vão receber a longa-metragem que deu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Drama a Fernanda Torres — e que reúne boas hipóteses de ser nomeado como Melhor Filme Internacional nos Óscares.

Rubens Beyrodt Paiva, era um político brasileiro que, em 1971, foi preso por ter contactado o guerrilheiro Carlos Lamarca. Dado como desaparecido, a família nunca aceitou essa justificação.

A esposa, Eunice Paiva, lutou durante anos para provar o assassinato do marido, mas só em 2014 a Comissão da Verdade emitiu um parecer a confirmar que Paiva foi "morto e desaparecido quando o mesmo se encontrava sob a guarda do Estado brasileiro".

Para saber mais sobre o período em que se passa o filme, a Renascença conversou com João Teófilo, investigador brasileiro com vasta obra publicada sobre o período da ditadura militar e professor na Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG).