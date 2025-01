Interferência ou liberdade de expressão? Elon Musk estende os tentáculos à Europa

O homem mais rico do mundo está a uma semana de chegar à Casa Branca, para chefiar um novo departamento de “eficiência governamental” na administração de Donald Trump, mas ninguém o diria, olhando para o seu perfil da rede social X, onde tem mais de 200 milhões de seguidores.

É que nas últimas semanas, Elon Musk tem vindo a alargar a sua esfera de influência e deixou de usar o seu megafone no X para partilhar apenas conteúdos de apoio a Trump. Agora, critica a Comissão Europeia e pede novas eleições no Reino Unido, ao mesmo tempo que pede a libertação de um extremista britânico, entrega prémios à primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e entrevista a líder do partido de extrema-direita na Alemanha, Alice Weidel.

Starmer e a resposta ao escândalo de violação de crianças

Tudo começou quando a oposição no Reino Unido veio pedir a abertura de um inquérito à atuação do primeiro-ministro num caso antigo de violações, abusos e tráfico de raparigas entre 1997 e 2013, por parte de homens de origem paquistanesa.

Normalmente discreto quanto a temas internacionais, Elon Musk foi à sua rede social pedir a demissão de Keir Starmer, que, na altura do caso, era diretor do Ministério Público (ocupou o cargo entre 2008 e 2013), e acusou-o de ser “cúmplice com a violação” e daquilo que considera ser o “pior crime em massa da história do Reino Unido”.

Em resposta a Musk, na semana passada, Starmer defendeu que durante o seu tempo no Ministério Público atacou este caso em concreto desde o início, além de ter tido o maior número de casos de abuso sexual de crianças a seguirem para julgamento.

Não foi Musk a desenterrar o tema, mas o dono do X amplificou a dimensão do caso, pedindo que Starmer se demita e que haja novas eleições no Reino Unido.