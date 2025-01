Trump quer anexar a Gronelândia e o Canal do Panamá. Porquê?

Agora, em conferência de imprensa a partir do seu resort de Mar-a-Lago, na Flórida, Trump considerou que a aquisição da Gronelândia é uma questão de “segurança nacional” e o seu filho, Donald Trump Jr., está no território. No entanto, o governo local já esclareceu que a visita é “pessoal” e que representantes da Gronelândia não se reunirão com ele.

No final do ano passado, Trump insistiu e defendeu a anexação da Gronelândia como uma "necessidade absoluta".

Mais de 70 anos depois, e no anterior mandato do Presidente eleito dos Estados Unidos na Casa Branca, Trump voltou à carga.

A tomada de posse de Donald Trump como Presidente dos Estados Unidos acontece só dentro de semana e meia, mas as intenções já são claras: tornar a Gronelândia parte do país e controlar o Canal do Panamá , num plano para tornar a América maior, e não só “grande novamente”. Para isso, não exclui o uso de força militar - e até manifesta vontade de tornar o Canadá no 51.º estado norte-americano e de renomear o Golfo do México para “Golfo da América”.

Isto porque, embora os gronelandeses queiram independência, também sabem que o território está economicamente dependente da Dinamarca, o que abre portas a possíveis acordo de associação com os EUA, como os que têm ilhas no Oceano Pacífico como a Micronésia, Palau ou as Ilhas Marshall.

A economia da ilha é, assim, muito dependente da pesca, com o setor a ser responsável por 95% das exportações do território, e de subsídios anuais da Dinamarca, que cobrem cerca de metade do orçamento da Gronelândia por ano, de cerca de dois mil milhões de euros.

A extração de petróleo e gás natural é proibida por questões ambientais e o desenvolvimento do setor mineiro tem sido amplamente criticado pelos povos indígenas do território, os Inuit, que representam quase 90% da população de 58 mil pessoas da Gronelândia.

A ministra é considerada um dos potenciais sucessores de Trudeau como chefe de governo do Canadá, depois de o atual primeiro-ministro ter anunciado a saída do cargo esta segunda-feira.

“ Nem existe a hipótese de uma bola de neve no inferno ”, foi a resposta do primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, nas redes sociais, momentos depois das declarações de Trump.

“Livramo-nos daquela linha artificial e damos uma vista de olhos ao que acontece e seria muito melhor para a segurança nacional. Basicamente protegemos o Canadá” , considerou. Durante a noite de terça-feira, Trump aproveitou ainda para publicar na Truth Social dois mapas: um mostra a bandeira norte-americana a cobrir os EUA e o Canadá e o segundo mostra os dois países com as palavras “Estados Unidos” por cima deles.

Questionada sobre o renovado interesse do Presidente eleito dos Estados Unidos, a governante respondeu: “Precisamos de uma estreita cooperação com os norte-americanos.”

Golfo da América? México propõe renomear EUA para "América Mexicana"

Outra das declarações polémicas do presidente eleito dos Estados Unidos foi a de renomear o Golfo do México, rodeado do continente norte-americano, para "Golfo da América".

"Vamos mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América, que tem um lindo anel. Cobre muito território e seria um lindo nome. E é apropriado", afirmou.

E a resposta do México chegou esta quarta-feira pela presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, com a ajuda de um mapa antigo, em que toda a América do Norte é nomeada de "América Mexicana".

"Soa bem", brincou, mostrando o mapa de 1607 com uma representação do continente.

A chefe de Estado mexicana criticou ainda outras declarações de Trump, como ter declarado que o México é "liderado por cartéis", ressalvando que os dois países têm uma "boa relação" e que Trump "tem a sua maneira de comunicar".

Qual a importância do canal do Panamá?

No caso do Canal do Panamá, há, desde logo, uma razão histórica: foi inaugurado em 1914 para ligar os oceanos Atlântico e Pacífico e foi administrado pelos Estados Unidos até ser devolvido ao Panamá a 31 de dezembro de 1999.

Desde essa altura, o Panamá melhorou as condições de tráfego por aquela via que, não é demais lembrar, é responsável pela circulação de 6% de todo o comércio à escala global. É aqui que entra a segunda razão para Donald Trump querer assumir o controlo do Canal do Panamá.

Em finais do ano passado, o Presidente eleito dos Estados Unidos já sinalizou esta possibilidade. Disse que vai exigir a devolução do Canal do Panamá à soberania norte-americana, se o Panamá mantiver as atuais tarifas de utilização daquela passagem entre o Atlântico e o Pacífico.

Trump acusa aquele país da América Central de cobrar taxas imorais às embarcações comerciais dos Estados Unidos, sugerindo o envolvimento chinês nesta estratégia.

"Soberania não é negociável", responde o Panamá

O Panamá também já reagiu às declarações de Trump, com o ministro dos Negócios Estrangeiros a reiterar que "a soberania do canal não é negociável" e que o mesmo é "uma conquista irreversível" do país.

"As opiniões de Trump, de que falou em propostas em dinheiro, não são verdade. Nenhum tipo de oferta foi recebida", afirmou Javier Martínez-Acha.

O presidente do país, José Raúl Mulino, não reagiu ainda às declarações de Donald Trump.