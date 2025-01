Quem é o ex-militar suspeito do ataque em Nova Orleães? O que se sabe?

O FBI identificou na quarta-feira Shamsud-Din Jabbar, um homem norte-americano de 42 anos, como o autor do ataque de 1 de janeiro em Nova Orleães. O atropelamento intencional, um "ato de terrorismo", matou pelo menos 14 pessoas e provocou três dezenas de feridos entre as pessoas que celebravam a passagem de ano na Bourbon Street, uma das mais movimentadas na famosa cidade do Louisiana, nos Estados Unidos da América (EUA).

Segundo as primeiras informações divulgadas pelo FBI, a carrinha usada por Shamsud-Din Jabbar para levar a cabo o ataque tinha uma bandeira do auto-proclamado Estado Islâmico. O homem morreu no local do ataque depois de um tiroteio com as autoridades, em que dois polícias ficaram feridos.

Jabbar nasceu e cresceu no Texas, ao contrário do que Donald Trump – que é o Presidente eleito dos EUA – tem dito nas redes sociais. Serviu no exército dos EUA durante 13 anos, entre 2007 e 2015, como especialista de recursos humanos e também de informática, e esteve destacado no Afeganistão entre 2009 e 2010.