Explosão de Tesla Cybertruck à entrada de hotel de Trump. O que se sabe?

O que disseram (e não disseram) as autoridades

Até ao momento, o FBI não avançou o nome do suspeito do ataque, mas a natureza do ataque despertou a atenção das autoridades.

Trata-se de uma explosão junto ao hotel com o nome do presidente eleito dos Estados Unidos da América, com um veículo da marca do homem mais rico do mundo e grande aliado de Trump durante as últimas eleições norte-americanas.

“Obviamente, a Cybertruck, o Hotel Trump… Há muitas perguntas que temos de responder”, começou por dizer o chefe da polícia de Las Vegas, Kevin McMahill, em conferência de imprensa na noite desta quarta-feira.

O FBI não avança, para já, que este foi um ato de terrorismo, ao contrário do ataque de Nova Orleães.

“Sei que toda a gente está interessada na palavra, à procura se podemos dizer que isto é um ataque terrorista. É o nosso objetivo, é o que estamos a fazer”, afirmou o agente especial Jeremy Schwartz

Já esta quinta-feira, o FBI descartou, para já, que o ataque em Las Vegas esteja ligado ao ataque que aconteceu em Nova Orleães.

“Neste momento, não há uma ligação definitiva entre o ataque em Nova Orleães e o ataque em Las Vegas”, afirmou o diretor-adjunto da divisão de contraterrorismo do FBI, Christopher Raia, sublinhando que esta é ainda uma “fase muito inicial” da investigação.

O que disse Musk?

O CEO da Tesla, Elon Musk, reagiu imediatamente ao incidente, mostrando-se disponível para colaborar com as autoridades e avançando que o Cybertruck tinha a bordo uma grande quantidade de pirotecnia ou mesmo uma bomba e que o incêndio não estava relacionado com o carro em si.

O homem mais rico do mundo refere ainda que a telemetria do veículo estava positiva na altura da explosão.

Nas redes sociais, Musk aproveitou a ocasião para elogiar a resistência da carrinha à prova de bala.

"Os idiotas maquiavélicos escolheram o veículo errado para um ataque terrorista. O Cybertruck, na realidade, conteve a explosão e direcionou a explosão para cima. Nem as portas de vidro da receção do hotel ficaram partidas", escreveu na sua rede social X.

Donald Trump não fez ainda qualquer reação direta à explosão junto ao hotel do qual é dono. Apenas Eric Trump, filho do presidente eleito dos EUA e vice-presidente executivo da Organização Trump, fez uma publicação sobre o incidente nas redes sociais: “Hoje ocorreu um incêndio com um veículo elétrico na porta principal do Trump Las Vegas”, escreveu, sem acrescentar detalhes.