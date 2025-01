De Sydney ao Rio de Janeiro, veja as fotos da chegada de 2025

À medida que o relógio se aproxima da meia-noite, as cidades de todo o mundo preparam-se para dar as boas vindas ao novo ano: 2025. Ao todo, existem 39 fusos horários locais no mundo, alguns com diferenças de 15 ou 30 minutos em relação a fusos próximos, incluindo dois que estão mais de 12 horas à frente do GMT ("Hora Média em Greenwich") ou UTC ("Tempo Universal Coordenado"), o que significa que são necessárias 26 horas para que o mundo inteiro dê as boas-vindas ao Ano Novo. A Renascença reuniu as imagens de algumas das celebrações do Ano Novo dos primeiros a entrar em 2025. O primeiro país a "passar" o ano foi o Kiribati - um país insular no Oceano Pacífico, cuja maior ilha é Kiritimati -, que celebrou o novo ano às 10h00 de Lisboa. Uma hora depois, o foi a vez de o fogo de artifício chegar à "Sky Tower", em Auckland, na Nova Zelândia, para dar as boas vindas a 2025.



Duas horas depois, o relógio em Lisboa marcava as 13h00, quando foi a vez da Austrália. Sydney preparou nove toneladas de fogo de artifício para celebrar o momento e, na baía de Sydney, estariam cerca de um milhão de pessoas para assistir ao espetáculo.

Ano Novo em Sydney. Foto: Bianca De Marchi/EPA Ano Novo em Sydney. Foto: Bianca De Marchi/EPA

A caminho das 16h portuguesas, foram Taiwan, Pequim, Hong Kong e Singapura. Na capital de Taiwan, Taipei, o espetáculo de luz e pirotecnica ilumiunou a torre 101. Seguiram-se as Filipinas. O céu de Manila iluminou-se com fogo de artifício.

Metro de Manila assinala o Ano Novo de 2025 com um espetáculo de fogo de artifício. Foto: Rolex Dela Pena/EPA Fogo de artifício de Ano Novo na torre Taipei 101, em Taiwan. Foto: Ritchie B. Tongo/EPA Fogo de artifício durante as celebrações do Ano Novo em Bangkok, Tailândia, a 1 de janeiro de 2025. REUTERS/Athit Perawongmetha Espectadores aplaudem durante um evento de celebração da contagem decrescente do Ano Novo no Parque Shougang em Pequim, China, a 1 de janeiro de 2025. REUTERS/Florence Lo Celebrações do Ano Novo em Kuala Lumpur, Malásia, a 1 de janeiro de 2025. REUTERS/Hasnoor Hussain Fogos de artifício sobre Petronas Twin Tower durante as celebrações do Ano Novo em Kuala Lumpur, Malásia, a 1 de janeiro de 2025. REUTERS/Hasnoor Hussain

Em Singapura, a Marina Bay iluminou-se com fogo de artifício durante as celebrações do Ano Novo. E em Jacarta, na Indonésia, foi o Bundaran Hotel que se iluminou para a meia noite. Entretanto, Bangkok, capital da Tailândia, também lançou os foguetes, às 17h.

Fogos de artifício sobre a Marina Bay durante as celebrações do Ano Novo em Singapura, a 31 de dezembro de 2024. REUTERS/Ore Huiying Celebrações de ano novo em Jacarta, Indonésia Foto: Mast Irham/EPA Fogo de artifício durante as celebrações do Ano Novo em Bangkok, Tailândia. Foto:Ahit Perawongmetha/Reuters

Às 18h30 de Portugal continental foi a vez da Índia saudar 2025, seguida do Paquistão às 19h.

Passagem de ano 2025 em Mumbai, na Índia. Foto: Hemanshi Kamani/Reuters Passagem de ano 2025 em Karachi, no Paquistão. Foto: Shahzaib Akber/EPA Passagem de ano 2025 em Karachi, no Paquistão. Foto: Shahzaib Akber/EPA

Às 20 horas, foi o Dubai a chamar a si as atenções com o espetáculo de luz e fogo de artifício baseado na torre Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo.

Foto: Ali Haider/EPA Foto: Ali Haider/EPA Foto: Ali Haider/EPA Foto: Ali Haider/EPA

Em Moscovo e Baghdad, 2025 chegou às 21 horas portuguesas. Na capital russa, as fotos mostram celebrações mais comedidas: não há fogo de artifício no ar, apenas pequenas celebrações das pessoas nas ruas.

Passagem de ano 2025 em Baghdad, capital do Iraque. Foto: Ahmed Saad/Reuters Em Moscovo, capital da Rússia, a meia-noite foi celebrada de forma mais comedida. Foto: Maxim Shipenkov/EPA Passagem de ano de 2025 em Moscovo, na Rússia. Foto: Maxim Shipenkov/EPA A passagem de ano em Moscovo fica marcada pela mensagem de Ano Novo de Vladimir Putin. Foto: Sergei Ilnitsky/EPA

Às 22h de Portugal, foi a vez de Atenas, casa do berço da democracia, celebrar a entrada num novo ano.

Acrópole fez parte das celebrações da meia-noite em Atenas. Foto: Yannis Kotsiaris/Reuters Foto: George Vitsaras/EPA

Às 23 horas portuguesas, a Europa central mudou de ano. Alemanha, Itália, Polónia, Bélgica, França e Espanha celebraram o novo ano nos famosos monumentos e praças europeias.

As Portas de Brandemburgo foram novamente protagonistas da celebração do Ano Novo em Berlim. Foto: Filip Singer/EPA Foto: Yoan Valat/EPA Passagem de ano de 2025 em Varsóvia, na Polónia. Foto: Rafal Guz/EPA Passagem de ano de 2025 em Madrid, Espanha. Foto: Jp Gandul/EPA Passagem de ano de 2025 em Amesterdão, Países Baixos. Foto: Koen Van Weel/EPA

Paris recebeu 2025 com projeções e fogo de artifício no Arco do Triunfo, mostrando que o uso dos monumentos e locais da cidade pelas cerimónias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos não foi uma exceção.

Ao mesmo tempo que Portugal, foi hora do Reino Unido entrar em 2025, com o habitual espetáculo na roda gigante London Eye, depois das tradicionais badaladas do Big Ben. Em Portugal, mais de 100 mil pessoas juntaram-se no Terreiro do Paço, em Lisboa, para festejar o novo ano. A Madeira rouba, no entanto, todas as atenções, com um espetáculo de fogo de artifício que atrai milhares e esgota todos os hotéis. Já pela madrugada em Portugal, há sempre tempo para espreitar outras passagens de ano icónicas: Rio de Janeiro e Nova Iorque.



Foto: Reuters Foto: Reuters A Madeira é um dos destinos preferidos para a passagem de ano. Foto: Homem De Gouveia/EPA