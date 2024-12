Os primeiros a entrar em 2025. Veja as imagens

À medida que o relógio se aproxima da meia-noite, as cidades de todo o mundo preparam-se para dar as boas vindas ao novo ano: 2025.

Ao todo, existem 39 fusos horários locais no mundo, alguns com diferenças de 15 ou 30 minutos em relação a fusos próximos, incluindo dois que estão mais de 12 horas à frente do GMT ("Hora Média em Greenwich") ou UTC ("Tempo Universal Coordenado"), o que significa que são necessárias 26 horas para que o mundo inteiro dê as boas-vindas ao Ano Novo.

A Renascença reuniu as imagens de algumas das celebrações do Ano Novo dos primeiros a entrar em 2025.

O primeiro país a "passar" o ano foi o Kiribati - um país insular no Oceano Pacífico, cuja maior ilha é Kiritimati -, que celebrou o novo ano às 10h00 de Lisboa.

Uma hora depois, o foi a vez de o fogo de artifício chegar à "Sky Tower", em Auckland, na Nova Zelândia, para dar as boas vindas a 2025.