Falha na aterragem, colisão com pássaros e um muro. O que se sabe do acidente na Coreia do Sul?

O que provocou o acidente?

As causas do acidente estão ainda por determinar, com o Presidente sul-coreano, Choi Sang-mok, a pedir uma inspeção de segurança de emergência a todos os Boeing 737-800 a operarem no país já a partir desta segunda-feira.

Os investigadores estão ainda a examinar possíveis colisões com aves, se algum dos sistemas de controlo estava desativado e a aparente pressa dos pilotos em aterrar assim que declararam uma emergência como possíveis fatores para o acidente e subsequente fogo.

Horas depois do acidente, o canal televisivo sul-coreano MBC mostrou um vídeo do avião a aterrar com fumo a sair dos motores e aparentemente sem trem de aterragem. Outros vídeos nas redes sociais mostram o possível momento da colisão com aves.

O avião acabou por aterrar de barriga e embater num muro no final da pista de aterragem, começando um incêndio.

À agência de notícias sul-coreana Yonhap, Lee Jeong-hyeon, chefe do departamento de bombeiros de Muan, indicou que os primeiros elementos deram conta de uma “falha no trem de aterragem”, surgindo muitas questões sobre por que o avião viajou tão rápido na pista.

Questionado sobre a possibilidade da pista ser demasiado curta, o responsável indicou que esse não terá sido um fator. “A pista tem 2.800 metros, aviões de tamanho semelhante usam-na sem problemas”, referiu.

Papel do muro de cimento no acidente está a ser investigado

Também no olho das autoridades está o muro de cimento, que fez com que o avião ficasse em chamas.

“Normalmente, num aeroporto com uma pista de aterragem no fim, não existe um muro”, indicou à Reuters o especialista em segurança aérea e piloto da Lufthansa, Christian Beckert. “É mais provável existir um sistema de retenção, que permita que o avião abrande um pouco e pare.”

À BBC, o especialista em segurança aérea indica mesmo que, se o muro não estivesse a cerca de 250 metros do fim da pista de aterragem, o avião "teria abrandado com a maioria - ou possivelmente todos - os que estavam a bordo vivos".

O Ministério dos Transportes indicou que as duas caixas negras com dados do voo foram recuperadas, mas que terão sofrido alguns danos, não sendo ainda evidente se a informação está intacta o suficiente para ser analisada.

A análise acontecerá em Seul, com a ajuda de uma equipa norte-americana de segurança aérea e responsáveis da Boeing. Até quarta-feira, o aeroporto de Muan vai continuar encerrado.