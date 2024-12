Jimmy Carter, o Presidente que trocou a realpolitik pelos Direitos Humanos

Quando se candidatou à presidência norte-americana em 1975, Jimmy Carter foi claro a descrever a sua missão caso fosse eleito: tornar o Governo “competente e benevolente”, atento ao povo norte-americano e às suas aspirações e inclusivo do resto do mundo.

“Nunca vos mentirei”, repetiu o democrata ao longo da campanha presidencial, no pós-Watergate e pós-Guerra do Vietname, face à desilusão com a noção do “excecionalismo americano”. Carter acreditava que as administrações anteriores tinham falhado ao permitirem que a Guerra Fria e a realpolitik dominassem a política externa norte-americana. E contra todas as probabilidades, acabou por derrotar o republicado Gerald Ford, tornando-se o 39.º Presidente dos EUA.

Um ano após a sua eleição, o jornalista gonzo Hunter S. Thompson não se coibiria de o descrever como “um dos homens mais malvados e implacáveis” que já conhecera, ainda que não no sentido óbvio. O que Thompson queria dizer é que o novo chefe de Estado era um homem que “conhecia o jogo” da política e que o “jogava bem”.



“Admiro isso e foi por isso que ele venceu”, disse numa entrevista em 1977, referindo-se não apenas às presidenciais, mas também a outras corridas eleitorais que marcaram a carreira do democrata, com destaque para a governação da Georgia, o estado que o viu nascer, a 1 de outubro de 1924, nome de batismo James Earl Carter Jr.

Ao longo de quatro anos, entre 1976 e 1981, a administração Carter deu destaque a questões de Direitos Humanos, valores democráticos, não-proliferação nuclear e o combate à pobreza global. Findo o mandato, a sua presidência foi declarada um falhanço, de tal forma que não conseguiu a reeleição. Contudo, foi muito mais consequente do que a maioria adivinharia – e a passagem das décadas desde que abandonou o poder vingou de certa forma o seu legado, como o próprio ex-Presidente destacou numa entrevista em 2021.

“Fico satisfeito que as pessoas se lembrem que, durante a minha administração, tentámos manter a paz e defendemos os Direitos Humanos. Saímos da Casa Branca completamente satisfeitos com a forma como agimos ao tentar ultrapassar as dificuldades. E muitas das vezes conseguimo-lo. Ou pelo menos achamos que sim.”

No plano internacional, o 39.º Presidente norte-americano firmou os Acordos de Camp David (1978), entre Israel e o Egito, de particular importância em anos vindouros, para evitar uma guerra no Médio Oriente e abrir caminho ao diálogo entre os hebraicos e os Estados árabes – ainda que excluindo os palestinianos. Também firmou a normalização das relações EUA-China, completando um caminho iniciado anos antes com uma visita de Richard Nixon a Pequim, e assegurou a assinatura do Tratado do Canal do Panamá (1977), aplaudido por toda a América Latina.