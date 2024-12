Há 20 anos, o mundo assistia ao tsunami mais mortal da história

"O mar levou a minha filha"

O Sri Lanka comemorou também o dia com dois minutos de silêncio na Estátua Memorial do Tsunami de Peraliya , na cidade de Galle, informou o centro de gerenciamento de desastres do país.

Já em Tamil Nadu, o estado indiano mais atingido, muitas pessoas acenderam velas e fizeram orações pelas vítimas do desastre.

A Tailândia comemorou o aniversário perto da vila de Ban Nam Khem, no sul da província de Phang Nga, realizando ritos religiosos para aqueles que morreram.

Centenas de pessoas visitaram o Muro do Tsunami, um memorial próximo ao local onde os rituais eram realizados, para prestar homenagem aos entes queridos perdidos.

"As ondas do mar levaram a minha filha, fiquei tão mal com isso", disse Urai Sirisuk, moradora de 62 anos, que perdeu a sua filha de quatro anos.

A província de Phang Nga foi uma das mais afetadas da Tailândia, onde 5.400 pessoas perderam a vida, incluindo muitos turistas estrangeiros.

O antes e o depois, 20 anos passados

Ondas que quebraram a quase 800 km/h e atingiram alturas de até 30 metros, que libertaram uma energia equivalente a 23 mil vezes a potência da bomba atómica de Hiroshima: um desastre que deixou um rasto de morte e destruição.

20 anos depois, embora as marcas da tragédia permaneçam, o cenário é já bem diferente.

Veja as imagens do antes e do depois.