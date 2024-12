El Gordo. Quais são as probabilidades de vencer 2,7 mil milhões de euros em prémios?

Mas não é só o primeiro lugar que é premiado. No Teatro Real de Madrid são sorteados também os 2.º, 3.º, 4.º e 5.º lugares, tendo também direito a prémio os números antes e depois dos primeiros prémios, os que têm os mesmos três primeiros dígitos e os mesmos últimos dois últimos dígitos.

Há ainda direito a prémio para as aproximações e terminações específicas, além de reembolsos para os bilhetes com o mesmo último número do El Gordo vencedor.

No total, estão à venda 193 séries em que cada uma tem 100 mil bilhetes, para um total de 19,3 milhões de bilhetes - ou 193 milhões de décimos. Se todos forem vendidos, por um valor conjunto de 3,86 mil milhões de euros, haveria 2,7 mil milhões de euros disponíveis para prémios - mais 112 milhões do que no ano passado.

Quais são as probabilidades de vencer os prémios do El Gordo?

As contas são simples de fazer. Com 100 mil bilhetes disponíveis e um número vencedor, há uma probabilidade de 1 em cada 100.000 de ganhar. As chances são iguais para o segundo, terceiro, quarto e quinto prémio, mas o valor muda.

O El Gordo tem um prémio de quatro milhões de euros para cada bilhete com o número sorteado - ou de 400 mil euros por cada décimo. Os bilhetes do 2.º prémio têm um prémio de 1,25 milhões, ou de 125 mil euros por cada décimo. Já os terceiros lugares dão direito a um prémio de 500 mil euros por bilhete (ou 50 mil euros por décimo).

Há direito a dois quartos prémios (com prémios de 200 mil euros) e oito quintos prémios (com prémios de 60 mil euros) por cada bilhete, mas aqui as probabilidades são mais favoráveis, pois a quantidade de números sorteados também é maior.

Colocando as coisas em perspetiva, o primeiro prémio do El Gordo é 1.400 vezes mais fácil de vencer que um jackpot do Euromilhões, que tem uma probabilidade de acertar na chave vencedora de uma em 139,8 milhões.

Além disso, a probabilidade de vencer qualquer prémio também é maior: na lotaria espanhola, uma em cada sete pessoas recebem prémio ou reembolso; no jogo europeu, tal só acontece num em cada 13 apostadores.

Comparando com o Eurodreams, a probabilidade de vencer o El Gordo é 190 vezes maior. Ambos os jogos têm primeiros prémios maiores que o do El Gordo, mas distribuem menos dinheiro no seu total.