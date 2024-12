Rússia recua, mas não sai da Síria após queda de Assad

A Rússia está a retirar militares das linhas de frente no norte da Síria e de postos nas Montanhas Alauítas, mas não está a deixar as duas principais bases no país após a queda do presidente Bashar al-Assad, segundo disseram quatro autoridades sírias à Reuters.

A expulsão de Assad, que junto com seu falecido pai, o ex-presidente Hafez al-Assad, tinha forjado uma aliança estreita com Moscovo, colocou em questão o futuro das bases russas - a base aérea de Hmeimim, em Latakia, e a instalação naval de Tartous.

Imagens de satélite de sexta-feira mostram o que parecem ser pelo menos dois Antonov AN-124, um dos maiores aviões de carga do mundo, na base de Hmeimim com seus cones de nariz abertos, aparentemente preparando-se para receber carga.

Pelo menos um avião de carga descolou no sábado para a Líbia, disse um oficial de segurança sírio colocado do lado de fora da instalação militar.