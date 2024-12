Um ano de Milei. O presidente argentino que falava "com o espírito de cães” já conseguiu um milagre económico?

Há precisamente um ano, Javier Milei, economista e “anarcocapitalista” assumido, entrava pela Casa Rosada, o palácio presidencial da Argentina, envolto em polémica.

Durante a campanha eleitoral, abriu telejornais com medidas controversas, como a liberalização do mercado das armas de fogo, a venda de órgãos humanos, a criminalização do aborto, a negação das alterações climáticas - ou até por dizer que falava com o espírito de um cão seu já morto (o assunto acabou encerrado a sete chaves pela equipa do presidente).

Mas no cardápio que o fez ser eleito à segunda volta com mais de 55% dos votos, Milei deu grande destaque às promessas de um “milagre económico”, que salvariam a Argentina da crise económica que está mergulhada há décadas.



Defensor de uma política liberal, o presidente argentino tem marcado passo da política de centro-esquerda do Peronismo (corrente política que governou a maioria dos anos na Argentina desde a queda da ditadura militar em 1973) dos últimos anos e aprovou medidas como o corte de funcionários públicos, o fim de subsídios para eletricidade, gás e água ou a redução do pacote de obras públicas.

Um emagrecimento profundo do Estado – pelo qual tem um “desprezo infinito” – em todos os setores e que trouxe os resultados macroeconómicos que Milei desejava. Apesar de continuar nos 193% ao ano, a inflação em cadeia desceu para os 2,7% em outubro, o valor mais baixo desde 2021. Também em outubro, o país registou, pelo 10.º mês consecutivo, um excedente orçamental, e a balança comercial também está pintada de verde, graças ao aumento das exportações no setor automóvel e da petroquímica.