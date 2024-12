Assad caiu na Síria, e agora? "As peças do dominó vão caindo e podem chegar a Teerão"

Em entrevista à Renascença, no dia seguinte à queda da dinastia Assad - que durante mais de meio século governou a Síria - Ricardo Ferreira Reis, especialista em assuntos internacionais, defende que o Irão e a Rússia são os grandes derrotados com a queda do regime de Damasco. "Há ali a possibilidade de conseguirmos alguma perspetiva de paz nos próximos tempos, o que seria uma surpresa muito agradável para o mundo, que está a precisar destas boas notícias", diz. Mas alerta que o futuro é uma carta fechada e cheia de interrogações.

A queda de Bashar al-Assad representa, apenas, o fim da guerra civil. Ou é mais do que isso?

Parece ser mais do que isso. É um episódio, eu diria, insólito, porque o grupo que derruba Bashar al-Assad nem é o maior da resistência ao regime; acaba por ser um grupo mais pequeno que toma o poder, muito oportunisticamente, aproveitando-se do menor apoio russo, da fraqueza do Hezbollah e da ausência do Irão no apoio ao regime. E, portanto, há um vazio que é ocupado por estas forças da resistência e, portanto, parece um episódio muito esporádico, mas que acaba por ter repercussões muito grandes em todo o mundo e em todos conflitos a que estamos a assistir nesta altura. Por isso é que eu digo que, claramente, isto é algo bastante mais complexo do que simplesmente o fim de um regime que caiu no vazio.

Falou no Irão e na Rússia. São os perdedores deste processo?

Claramente. Para além do próprio Assad, como é evidente. Começando pelo Irão: tem uma situação de enorme fragilidade no Líbano, porque o maior aliado de Teerão pôs-se a atacar Israel em conjunto com o Hamas, logo a seguir à ação terrorista de 7 de outubro do ano passado. Portanto, o Irão envolveu-se em conflitos e tem uma fragilidade interna bastante grande.

Pode ser o próximo regime a cair na região?

É exatamente aí que eu quero chegar. O Irão precisa desta visibilidade internacional, de ter conflitos para criar inimigos externos para, de certa forma, arregimentar os apoiantes do regime internamente. E isto correu muito mal no Líbano e correu muitíssimo mal na Síria. Portanto, as peças do dominó vão caindo e podem chegar a Teerão agora. É e tem uma implicação geopolítica regional bastante importante porque, caindo o Irão, a situação, altera-se bastante naquela região. Quanto à Rússia, tinha apoiado o regime de Bashar al Assad, aproveitava a Síria para algumas experiências militares.