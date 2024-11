A história negra dos desastres naturais na Europa

Corria o ano de 1963. A barragem de Vajont, a mais alta do mundo, tinha sido pensada nos anos 20 para aproveitar as águas dos rios Piave, Mae e Boite, no norte de Itália, e assim produzir eletricidade, para responder às exigências do sector industrial.

Os trabalhos de construção arrancaram em 1957 e dois anos depois, a construção de uma estrada provocou fraturas nos solos. Os especialistas de então alertaram as autoridades e os responsáveis pelas obras que todo o lado do Monte Toc, onde a barragem estava a ser construída, era instável e que podia colapsar. Mas apesar dos avisos, as obras continuaram.

Até que um reabastecimento de água da barragem provocou um deslizamento de terras de qualquer coisa como 260 milhões de metros cúbicos de floresta, terra e rocha. O violento deslize de terras na barragem fez com que esta transbordasse, libertando cerca de 50 milhões de metros cúbicos de água que terão gerado uma onda com 200 metros de altura, que destruiu por completo as pequenas localidades de Pirago, Rivalta, Villanova e Faè, assim como outras zonas da comuna de Longarone. Estima-se que possam ter perdido a vida cerca de duas mil pessoas.

Terramotos em Itália em 1980, 2009 e 2016