Dentro da cabeça de Merkel. Alemã pediu conselhos ao Papa para lidar com Trump

Alguns líderes da Europa Central e Oriental, escreve Merkel, era sobranceiros na forma como olhavam para Moscovo: "Parecem querer que o país simplesmente desapareça, que não exista. Não posso culpá-los... Mas a Rússia, fortemente armada com armas nucleares, existe."

Alguns excertos do livro:

Vladimir Putin

"Alguém que estava sempre de pé atrás para evitar ser maltratado e sempre pronto para responder, e isso incluía entrar em jogos de poder, como fazer os outros esperarem por ele. Pode-se achar isso infantil e desprezível, pode-se abanar a cabeça. Mas isso significa que a Rússia nunca desapareceu do mapa."

"Não estava interessado em construir estruturas democráticas, ou prosperidade, para uma economia que funcionasse no seu país ou noutro lugar. Em vez disso, ele queria combater o fato de os Estados Unidos terem saído vitoriosos da Guerra Fria. Ele queria que a Rússia continuasse a ser um polo indispensável num mundo multipolar após o fim da Guerra Fria. Para conseguir isso, alicerçou-se principalmente na sua experiência nos serviços de segurança."

Discussões sobre a adesão da Ucrânia, cimeira da NATO (2008)

"Para Putin, a perspetiva de adesão da Ucrânia e da Geórgia à NATO foi uma declaração de guerra".

"Achei que era uma ilusão supor que o status do Plano de Ação para Membros (MAP) daria à Ucrânia e à Geórgia proteção contra a agressão de Putin, que esse status teria tido um efeito dissuasor a ponto de Putin ter aceitado os acontecimentos sem fazer nada."

“Num outro contexto, do qual já não me recordo com detalhes ele (Putin) disse-me: 'Não serás chanceler para sempre, e nessa altura eles vão juntar-se à NATO. E eu quero evitar isso.' E eu pensei: também não serás Presidente para sempre. No entanto, as minhas preocupações sobre tensões futuras entre a Rússia e Bucareste não diminuíram."

Papa Francisco

Merkel recorda que não sabia como convencer Trump a manter-se fiel aos acordos de Paris. "Sem dizer nomes, perguntei-lhe como abordaria opiniões fundamentalmente diferentes num grupo de pessoas importantes. Ele imediatamente entendeu o que eu queria dizer e respondeu simplesmente: 'Dobre, dobre, dobre, mas certifique-se de que não partir.' E gostei desta imagem."

Donald Trump

"Via tudo da perspetiva do empresário imobiliário que era antes de entrar para a política. Cada lote de terra só podia ser vendido uma vez, e se ele não conseguisse, outra pessoa conseguiria. Era assim que via o mundo."

"Durante anos, os muitos carros alemães nas ruas de Nova Iorque eram uma pedra no seu sapato. Os americanos só os poderiam estar a comprar, na sua opinião, devido a preços de dumping e à suposta manipulação da taxa de câmbio entre o euro e o dólar."

Merkel escreve como Trump não lhe apertou a mão, perante fotógrafos, durante um encontro na Casa Branca em 2017, mesmo depois de ela lhe ter sussurrado que deveriam fazê-lo. "Assim que lhe disse isto, interiormente abanei a cabeça. Como podia esquecer-me que Trump sabia exatamente que efeito queria alcançar? Ele queria dar às pessoas algo para falar com o seu comportamento, enquanto eu agi como se estivesse a ter uma conversa com alguém completamente normal."

"Ele era obviamente muito fascinado pelo Presidente russo. Nos anos que se seguiram, tive a impressão de que políticos com traços autocráticos e ditatoriais o cativavam."

"Conversámos a dois níveis diferentes: Trump a um nível emocional, eu a um nível factual. Para ele, todos os países estavam em competição uns com os outros, o sucesso de um era o fracasso do outro. Ele não acreditava que a cooperação pudesse aumentar a prosperidade de todos."

“Parecia que o seu principal objetivo era fazer a pessoa com quem estava a conversar sentir-se culpada… Ao mesmo tempo, tive a impressão… de que ele também queria que a pessoa com quem estava a falar gostasse dele.”



Infância na Alemanha Oriental

"A vida na RDA era uma vida constantemente no limite. Mesmo que um dia começasse de forma despreocupada, tudo podia mudar em questão de segundos se os limites políticos fossem transgredidos... o Estado não conhecia misericórdia. Descobrir exatamente onde ficavam esses limites era a verdadeira arte de viver. O meu caráter um tanto conciliador e a minha abordagem pragmática ajudaram-me."

Gerhard Schröder

Merkel recorda a sua primeira vitória eleitoral, quando o então chanceler Gerhard Schröder se recusou a admitir a derrota na televisão, um fato sem precedentes na Alemanha. Mais do que isso disse que o seu partido nunca se coligaria com o de Merkel.

"Sentei-me como se eu não fosse parte de tudo aquilo, como se estivesse a assistir À cena em casa em frente à televisão. E disse a mim mesma: 'Não te metas, sê tu própria'. Era muito claro que estava a passar por algo especial, mas tudo aconteceu de forma bastante inconsciente. Duvidava muito que Gerhard Schröder se tivesse comportado da mesma maneira com um homem."