Ucrânia. Biden testa linhas vermelhas de Putin e "armadilha" futuro da guerra para Trump

Com bluff e no terreno

O major-general Isidro de Morais Pereira é um dos especialistas que acredita na tese do bluff. À Renascença, frisa que quem tem escalado o conflito é a Rússia, que “até trouxe um país terceiro [Coreia do Norte] para o conflito”.

A narrativa de que a utilização de armas fabricadas no Ocidente “é uma escalada, que é uma intervenção direta [dos EUA] na guerra, isto só na cabeça dos responsáveis pelo Kremlin". E afirma: "Quem é o responsável é quem utiliza as armas, não é quem as fabrica."

Para o militar português, o uso de mísseis de longo alcance produzirá mudanças no terreno, em particular no “combate em profundidade”.

“Não se combate apenas com aqueles que estão na frente, tem de se combater fundamentalmente aquilo que fundamentalmente dá flexibilidade ao adversário, que são as suas reservas. São zonas de reunião de reservas, são depósitos de combustível, são depósitos de munições, é toda a logística adversária. Isso só é possível com mísseis táticos”, aponta.

Uma das primeiras batalhas em que a Ucrânia deverá utilizar os novos mísseis norte-americanos será em Kursk, antecipa o “The New York Times” esta segunda-feira. Isidro Pereira faz a mesma previsão.

O militar português conjetura também que a “luz verde” dada pela administração Biden a Kiev tenha ainda outro efeito: incentive outros países a seguir o exemplo dos EUA. “Tem uma importância estratégica e política.”

De acordo com o “Le Figaro”, França e Inglaterra estão a ponderar levantar restrições ao uso de mísseis de longo alcance produzidos em território nacional e cedidos à Ucrânia.