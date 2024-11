"Pequenos heróis" do tamanho da guerra. Crianças ucranianas aprendem a ir à escola com medo

Yevhen Stepanenko, de dois anos de idade, é um típico bebé despreocupado enquanto corre pela sua sala de estar nos arredores da capital ucraniana.

Uma vida assim parecia improvável quando nasceu, no início de março de 2022, com os tanques russos a aproximarem-se do hospital, enquanto Moscovo invadia o país em grande escala.

“Não sabíamos ao certo o que nos traria a próxima hora, duas ou três horas, quanto mais o dia seguinte”, disse a sua mãe, Liudmyla Rodchenko.

A vida de Stepanenko até agora espelha a trajetória do seu país ao longo dos quase mil dias de guerra, ambos marcados por uma adaptação gradual a um estado de guerra constante.