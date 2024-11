"Team Trump". Entre convertidos e fieis seguidores, a nova Administração americana começa a ganhar forma

Lee Zeldin, defende os combustíveis fósseis e vai gerir a agência ambiental

Trump anunciou na segunda-feira que nomeou Zeldin, um antigo congressista do estado de Nova Iorque, como administrador da Agência de Proteção Ambiental.

Zeldin, de 44 anos, um forte aliado de Trump, fez parte do Congresso entre 2015 e 2023. Em 2022, perdeu a corrida para governador de Nova Iorque para a atual democrata Kathy Hochul.

Trump prometeu rever a política energética dos EUA, com o objetivo de maximizar a já elevada produção de petróleo e gás do país, revertendo as regulamentações e acelerando as licenças.

Apesar desta longa lista, ainda há algumas posições importantes por preencher: é o caso do secretário do tesouro e do comércio. Os nomes deverão ser conhecidos nos próximos dias.

Donald Trump vai ser investido como 47.º presidente dos Estados Unidos no dia 20 de janeiro.