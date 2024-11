Em Gaza "não há misericórdia"

Elias Sanbar recorre ao conhecimento e experiência de uma organização como os Médicos sem Fronteiras para descrever o que se passa em Gaza hoje.

Usa palavras como “violência” e “selvageria” antes de explicar que “os Médicos Sem Fronteiras, que já trabalharam em 70 zonas de guerra, em todo o mundo, nunca viram o que veem em Gaza!” afirma.

Este diplomata palestiniano, que está em Lisboa a convite do Festival de Cinema LEFFEST e do produtor Paulo Branco, que quis organizar no evento uma secção dedicada à cultura palestiniana, é perentório quando questionado sobre que noticias lhe chegam diariamente do terreno.

Se, no início do conflito, as mães escreviam nos corpos das crianças os seus nomes para poderem ser identificadas caso fossem mortas, hoje são os médicos que o fazem.

“Dizem agora que nos hospitais há muitas crianças feridas e doentes, em cujos braços é escrito: ‘Esta criança não tem mais ninguém no mundo. Toda a sua família desapareceu. Não há ninguém para contactar’”, relata.

“Estes escritos expressam todo o horror, a falta de humanidade nesta história. Isto não é possível. Isto não é aceitável!”, reclama Elias Sanbar.

Este antigo embaixador da Palestina na UNESCO, nascido em Haifa, reconhece que o ataque de 7 de outubro do ano passado levado a cabo pelo Hamas, que voltou a incendiar os ânimos e desencadeou o ataque de Israel a Gaza, foi um crime de guerra, mas teme que a resposta desproporcionada, na sua opinião, também o seja.

“Houve um crime de guerra. A partir do dia 9, Israel respondeu a esse crime de guerra, e estamos agora no 13.º mês, com crimes de guerra quase a cada hora. Portanto, há uma espécie de represália e de vingança contra um povo. O objetivo não é apenas pagar esse primeiro ataque de 7 de outubro. O objetivo é forçar a população palestiniana a sair. É uma situação que é idêntica, equivalente, à expulsão do povo palestiniano em 1948” aponta.