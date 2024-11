Elon Musk na Casa Branca. O que é o DOGE, o "Projeto Manhattan dos nossos tempos"?

Musk ganhou mais de 55 mil milhões desde a eleição de Trump

Aliado à nomeação do homem mais rico do mundo está, não só a ajuda que este ofereceu durante a campanha - com o sorteio de lotarias para eleitores registados em estados decisivos ou publicações de apoio expresso a Trump na sua conta do X com mais alcance que a de outros utilizadores na rede social -, mas também a valorização das suas empresas desde que foi confirmada a vitória do republicano nas eleições norte-americanas.

Desde a semana passada, a fortuna de Elon Musk cresceu 55 mil milhões de euros (ou cerca de 60 mil milhões de dólares), com as ações da Tesla a chegarem a subir 39% e a bitcoin 37% desde 5 de novembro.

Na segunda-feira, dia 11, a riqueza chegou a atingir os 320 mil milhões de dólares (ou 302 mil milhões de euros), colocando-o com mais 90 mil milhões que o segundo mais rico do mundo, o dono da Oracle, Larry Ellison, também ele um antigo administrador da Tesla e amigo próximo de Musk.

Com apoios anunciados de 123 milhões de euros e a compra do Twitter, agora X, por cerca de 40 mil milhões de euros, pode-se dizer que Musk já “pagou” os seus investimentos apenas uma semana após a vitória de Trump.