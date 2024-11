Como Trump ganhou os estados decisivos? Com votos dos menos instruídos, dos latinos e dos jovens

Nevada. No estado que ainda não foi declarado, Trump subiu 11% entre latinos

Vencido por Biden em 2020, o Nevada prepara-se para ser o quinto estado a cair para o lado republicano em 2024. Com grande parte dos votos contados, mas ainda sem vencedor declarado, Trump segue com uma vantagem superior a 50 mil votos e de quase quatro pontos - com 51%, contra 47,2% de Kamala Harris.

Mesmo faltando para acabar a contagem, o Presidente eleito conta já com mais 30 mil votos do que os que recolheu em 2020, enquanto a democrata tem menos 55 mil que os de Biden nas últimas eleições. Atualmente estão contados 1,37 milhões de votos no estado, prevendo-se que supere o recorde de 1,4 milhões do ato eleitoral anterior.

A provável vitória de Trump aqui é explicada pela forte comunidade latina, num estado em que hispânicos têm maior peso no voto (17% do eleitorado). Aqui, ao contrário do resto do país, Kamala não venceu (ambos recolheram 47% dos votos), graças a uma subida de 11 pontos percentuais de Trump em relação há quatro anos.

Além da comunidade latina, Trump reforçou ainda a vitória no voto jovem - onde a sua percentagem subiu seis pontos em relação a 2020.

Participação não explica derrota de Kamala

Uma das hipóteses iniciais apontadas para a derrota da candidata democrata foi a participação, mas no geral, esta deverá ser semelhante à de 2020, quando mais de 158 milhões de norte-americanos votaram.

Embora em alguns estados o número de votantes tenha ficado aquém, na maioria dos estados decisivos a percentagem de participação manteve-se e o número de votos aumentou.

No Wisconsin, Michigan, Geórgia e Carolina do Norte houve mais votos registados do que há quatro anos, numa altura em que a contagem nestes estados está ainda a 99%.

Na Pensilvânia, a contagem está muito semelhante à de 2020, e o recorde no Nevada está prestes a ser batido, quando estão contados apenas 90% dos votos. No Arizona ainda é cedo para dizer, mas projeções da Associated Press apontam que estão contados 71% dos votos, o que indica que o número de 2020 será batido.