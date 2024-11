Trump venceu. O que pode a Europa esperar na economia, defesa e ambiente até 2029?

Outra consequência de um segundo mandato de Donald Trump pode também ser um esvaziamento da NATO, quer através de uma saída dos EUA do pacto de defesa comum, quer através da redução do financiamento norte-americano.

Por um lado, isso pode forçar os países da UE a aprofundar a integração também no capítulo da defesa, mesmo que aconteça fora da arquitetura da União Europeia. Por outro lado, vários países podem preferir garantir compras de armas de fabrico norte-americano para se manter nas boas graças da nova Casa Branca.

As ações passadas de Trump também servem de oráculo no que toca a Israel, à Faixa de Gaza, ao Líbano e o resto da região do Médio Oriente. O republicano disse que Israel deve “acabar com o problema” e disse que o seu governo vai “esmagar” manifestações pró-Palestina e “atrasar o movimento 25 ou 30 anos”.

Um comércio de taxas alfandegárias

O lema “América Primeiro” também apresenta a política comercial de Donald Trump, que já prometeu aplicar taxas alfandegárias aos produtos importados para os EUA, entre 10% e 20% (e de 60% para produtos chineses). Caso o plano seja posto em prática, a Goldman Sachs prevê que o euro perca até 10% do valor face ao dólar.

Essa perspetiva não é uma novidade para a UE. Da primeira vez que esteve na Casa Branca, entre 2017 e 2021, Donald Trump impôs taxas alfandegárias de 25% sobre as importações de aço europeu, e 10% para as importações de alumínio, num total de 6,4 mil milhões de euros (pagos pelos consumidores norte-americanos, tornando os produtos com base em matérias-primas europeias mais caros). A UE retaliou com taxas sobre produtos dos EUA no valor de 2,8 mil milhões de euros.