Rangel e os 14 anos sem visitas presidenciais americanas. "Não somos um parceiro que suscite preocupações especiais"

A questão é o financiamento da ONU.

Veremos qual será a atitude da nova administração americana a partir de agora. Penso que as Nações Unidas já contavam que, no caso de haver uma administração menos entusiástica do papel desta organização, terem um plano de contingência. Portanto, elas não vão ficar paralisadas em caso nenhum, mesmo que haja alguns cortes. Mas evidentemente que isso dificultará as suas tarefas, se assim for.

Encorajaremos os Estados Unidos, enquanto parceiros bilaterais, que veem os Estados Unidos como um parceiro estratégico com o qual queremos manter uma relação muito positiva - e sempre tivemos esta posição, qualquer que fosse a administração que saísse destas eleições - a que continuem a apostar nas Nações Unidas.

Nem Biden nem Trump visitaram Portugal nos seus mandatos como Presidentes. Portugal é o aliado europeu geograficamente mais próximo dos Estados Unidos. O Presidente da República tem uma palavra nesta nesta matéria, mas é ou não tempo de haver a presença de um Presidente americano de novo em Portugal?

Veremos. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa visitou a Casa Branca durante o seu mandato, não vejo aí nenhuma especificidade que mereça comentário. Teremos provavelmente também em 2026 um novo Presidente da República e, portanto, também haverá essa nova condição.

Portugal é um parceiro fiável dos Estados Unidos e por isso também não é um parceiro que suscite preocupações especiais.

É por isso que os presidentes americanos não têm ido a Portugal?

Por vezes, as visitas são feitas aos parceiros com os quais até se costuma ter uma boa relação, mas que representam alguns problemas. Como ministro dos Estados Estrangeiros, vejo muitas vezes que quando as coisas estão a correr muito bem, não existem imensos sinais ou manifestações muito vistosas de relacionamento mais intenso, porque justamente as coisas funcionam normalmente.

Posso garantir que, sempre que houve mudança da administração americana - nomeadamente quando isso também significou uma mudança de partido e de orientação política e não apenas de perfil do Presidente norte-americano - Portugal preparou muito bem o ciclo seguinte. Logo no dia seguinte às eleições americanas, o primeiro-ministro esteve na Cimeira da Comunidade Política Europeia, com imensos contactos com parceiros europeus e obviamente esta foi uma questão presente.

Vim a Nova Iorque fazer a apresentação da candidatura ao Conselho de Segurança e tive contactos com responsáveis norte-americanos e muitos outros países aqui acreditados, mais ao nível dos embaixadores das Nações Unidas, para fazermos um conjunto de consultas que possam preparar um novo ciclo de relacionamento bilateral entre Portugal e os Estados Unidos.

Estamos sempre a trabalhar para que as coisas corram no relacionamento bilateral. Temos todas as condições para dar continuidade aos laços de segurança e defesa, que são fundamentais. Há uma enorme aproximação económica entre as duas partes, apesar da sua diferença de dimensão. E há uma relação tradicional fundamental para a nossa ciência, para a nossa universidade e para a nossa investigação. Na relação científica e cultural, as universidades americanas continuam a ter uma relação muito forte com a academia portuguesa, com os investidores e as empresas portuguesas. Nós temos que manter esses laços e reforçá-los na medida possível. É nisso que estamos a trabalhar.