Chissano à Renascença. Posição irredutível dos manifestantes em Moçambique "está quase a equiparar-se a golpe de Estado"

Não compreende, portanto, que já existam protestos nas ruas?

Exatamente. E pior, quando são protestos que parecem estar... bom, não parecem, estão misturados com violência. Isso são forças de pressão. Dizem que não vão parar esses distúrbios antes que o Conselho Constitucional proclame a vitória de Venâncio. E, se o procedimento é este, isto está quase próximo de uma tomada do poder por meios inconstitucionais, está quase a equiparar-se a um golpe de Estado. Eu fiz campanha para Venâncio, e continuo a ver com bons olhos que ele seja o vencedor. Os números que estão em frente, mesmo se houver irregularidades, dão-me a impressão de que ele, nem que seja com números mais pequenos, passa, mas não me cabe a mim dizer isso.

Está a aguardar, portanto, por uma decisão do Conselho Constitucional. E aconselha, também, aqueles que se manifestam nas ruas a esperar. Mas eu confronto com aquilo que foi dito, quer pela missão de observação da União Europeia, quer pela própria Igreja, que denunciou a existência de graves irregularidades. Que peso é que têm estas denúncias?

Sim, é o que eu disse, não posso ser um tribunal. Estou a deixar que sejam as instituições a trabalhar. E essa pergunta mesmo, é uma forma de pressão sobre os órgãos. Eu não sei se é conveniente que haja pressões, seja da União Europeia, ou seja de que quem for, sobre os órgãos que têm que seguir os trâmites, não é?

Mas as missões de observação têm, precisamente, essa função de observar.

Está certo. Mas uma declaração dos observadores não é uma conclusão do que é “out come” das eleições. Eu já fui observador, já fui chefe de observações. O relatório que nós damos ali nunca é uma decisão, não substitui os órgãos eleitorais.

Para onde é que esta violência poderá conduzir o país?

Bom, cada dia em que a violência é sempre um retrocesso.

Mas receia que Moçambique possa estar à beira de uma guerra civil?

Isso não sei. Não estou a ver uma guerra civil. Mas, o que realmente não gostei de ouvir foi o pronunciamento de que vai criar-se o terror. O terror foi a palavra utilizada por Venâncio (Mondlane).

Para concluir. O que é que diria às pessoas que estão, neste momento, a manifestar-se nas ruas? O que diria o senhor que foi Presidente de Moçambique durante tantos anos?

Bom. O que eu lhe lhes diria é que, se querem continuar a protestar, pelo menos de não destruam carros e que obedeçam às normas que estão na lei, na lei das manifestações.