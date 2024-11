Kamala Harris e Hillary Clinton perderam “um jogo de homens”. Serão as presidenciais americanas movidas pelo género?

Donald Trump venceu esta semana as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Na terceira candidatura consecutiva, foi a segunda vez que venceu uma mulher democrata. Para Maria Luísa Moreira, fundadora do The Gender Diplomat, os resultados desta semana comprovam que “a política ainda é um jogo de homens” e que “o sexismo e o racismo estão super entrelaçados na cultura, na sociedade e na política”, mesmo que o género não tenha sido, forçosamente, o que custou a Kamala Harris a presidência.

Apesar de os atos eleitorais se separarem por oito anos, Hillary Clinton e Kamala Harris foram duas candidatas muito diferentes, com programas distintos e em circunstâncias em muito pouco semelhantes.

Enquanto em 2016, a campanha de Clinton se centrava em mensagens onde o género era reforçado, Kamala afastou-se dessa estratégia, tornando questões inerentemente femininas como pilar do seu discurso. Há oito anos, a campanha democrata fez-se com slogans como “Eu estou com ela” (I’m with her) e “O futuro é feminino” (The Future is Female) e se multiplicavam os discursos sobre como “destruir os telhados de vidro” (“break the glass ceiling”). Em 2024, nos três meses em que foi candidata, Kamala trouxe os direitos reprodutivos e o aborto para o centro da discussão.

Maria Luísa Moreira, analista e consultora em geopolítica, paz e segurança internacional, acredita que Kamala Harris aprendeu com Hillary Clinton e “não focou a sua campanha na sua identidade, que aqui, seria ainda mais histórico”. Afinal, a vice-presidente “não é uma mulher branca e privilegiada”.

“Kamala Harris aprende com Hillary Clinton e não foca a sua campanha na sua identidade, que aqui, seria ainda mais histórico”

Contudo, a questão do género foi trazida para a campanha de 2024, pelo lado dos republicanos, refere Maria Luísa Moreira, para “tirar alguma credibilidade” à candidata, recordando o momento em que um apoiante de Trump gritou que Kamala “trabalhava numa esquina”. A insinuação mereceu risos por parte do agora Presidente reeleito, seguido do comentário: “este lugar é incrível”.

No final de outubro, Donald Trump chegou a insultar ambas as oponentes ao dizer, num comício, que Kamala Harris “é uma verdadeira mentirosa. É pior que a ‘crooked’ [desonesta] Hillary”.

Para a especialista em política internacional, o discurso sexista e, no caso de Kamala, racista “é uma arma que resulta quando estamos a falar de um eleitorado muito polarizado e de uma campanha altamente masculina por parte de Trump”.