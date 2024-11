Trump venceu com ajuda de jovens e latinos, voto feminino não favoreceu Kamala

Veja também:

Donald Trump é o Presidente eleito dos Estados Unidos, com projeções de vitórias em cinco dos estados decisivos (Pensilvânia, Wisconsin, Michigan, Carolina do Sul e Geórgia) e vantagens gordas nos outros dois (Arizona e Nevada). Para isso, contribuiu em grande parte o voto latino, que subiu 13 pontos percentuais no candidato republicano em relação às últimas eleições, e o voto jovem, com seis pontos de subida para 2020, enquanto o voto das mulheres em democratas caiu com Kamala Harris, em relação a Joe Biden.

A sondagem à boca das urnas da Edison Research para a Reuters ajuda a montar o “puzzle” da vitória de Trump, onde o voto feminino não ajudou Kamala, o voto jovem cresceu com Trump e a comunidade latina - especialmente masculina - deu uma forte guinada à direita para os republicanos.

Historicamente democratas, a comunidade deu cerca de 60% dos seus votos a Joe Biden há quatro anos, uma vantagem dentro da margem típica para republicanos. No entanto, em 2024, Trump terá recuperado entre hispânicos 13 pontos, conseguindo 46% dos votos, enquanto Kamala teve apenas 54%.