“Eu estou a falar”. Kamala Harris em quatro frases que estalaram o telhado de vidro

"Podes ser a primeira, mas garante que não és a última”

Há mais de 20 anos que Kamala Harris procura seguir o conselho da mãe: não é importante apenas ser a primeira, mas abrir as portas para quem vem a seguir.

Em 2019, Kamala Harris foi a primeira mulher negra com descendência indiana a candidatar-se às eleições presidenciais nos Estados Unidos e, depois, a ocupar o cargo de vice-presidente. Nessa altura, o objetivo já era derrotar Donald Trump, mas acabou por se ver obrigada a desistir, em dezembro, por falta de fundos.

Mas além desses feitos, Harris quebrou uma série de barreiras.

Há mais de 20 anos, em 2003, a agora candidata à presidência foi a primeira mulher negra e a primeira pessoa de descendência asiática a exercer funções como procuradora superior no seu distrito.

Nesse mandato, em 2004, celebrou o primeiro casamento entre pessoas do mesmo sexo em São Francisco e um dos primeiros no país. Bradley Witherspoon e Raymond Cobane celebraram 20 anos de casamento em fevereiro. Numa conversa gravada entre a vice-presidente e o casal, Harris relembra o momento como “um dos mais alegres” da sua carreira, em que “pessoas de todas as etnias, todas as cores, todos os tamanhos, todas as configurações, se juntaram num só quarteirão”.

Em 2008, a Proposition 8 – lei que proibia o casamento entre pessoas do mesmo sexo – foi implementada, com o voto contra de Harris, apenas para ser considerada inconstitucional em 2010. Três anos depois, Harris voltou a celebrar casamentos entre pessoas no mesmo sexo, desta vez, entre Sandy Stier e Kris Perry.

Depois de ser eleita em 2010 como procuradora-geral da Califórnia, com uma margem inferior a 1%, começou a ganhar reconhecimento dentro do partido republicano. E, em 2017, começou a carreira de senadora. Com este título, não foi a primeira mulher negra, mas a primeira pessoa de descendência asiática a integrar o Senado.

Quando foi nomeada por Joe Biden como ‘running mate’ em julho de 2020, Kamala Harris tornou-se na primeira mulher, na primeira pessoa negra e na primeira pessoa sul-asiática a assumir o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos da América. Ainda que estas tenham sido vitórias para Kamala, a própria disse na tomada de posse que “se erguia sobre os ombros de gigantes”, mulheres, que abriram caminho para si.

Acontece que outras mulheres podiam ter estilhaçado telhados de vidro semelhantes. Afinal, todas as possíveis escolhas para vice-presidente eram mulheres. Entre elas, encontravam-se Elizabeth Warren, que como Harris, inicialmente concorreu contra Biden; Stacey Abrams, a primeira mulher negra a encabeçar a Casa dos Representantes da Georgia; e Val Demings, que foi apontada por Nancy Pelosi para liderar o processo de destituição de Donald Trump, no Senado, em 2020. Das 11 possíveis nomeadas para vice-presidente de Biden, seis são mulheres negras.