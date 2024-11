Donald Trump volta para ganhar, custe o que custar

A ascensão do império Trump

Donald começa a envolver-se no negócio do pai enquanto ainda estava na universidade, mas a ambição era maior. A porta para Manhattan abriu-se no Le Club, em 1973, quando conheceu Roy Cohn no bar frequentado pela elite do distrito nova-iorquino, a propósito de uma disputa que a família Trump tinha, em que era acusada de discriminar famílias negras nos seus apartamentos de custo controlado, em alguns casos cobrando o dobro ou o triplo do que cobravam por apartamentos a famílias brancas.

Cohn era uma figura conhecida do público norte-americano. Nos anos cinquenta esteve ao lado do senador McCarthy nos interrogatórios para desmascarar comunistas e em Nova Iorque funcionava um pouco como um “faz-tudo”, gabando-se de que os seus clientes o contratavam pela sua capacidade para assustar os inimigos.

Ao lado de Donald, e num caso em que a vitória era pouco esperada, não foi provada a acusação contra a família Trump e o processo acabou em acordo sem a admissão de culpa.

Do advogado, que o introduziu à elite nova iorquina e o ajudou a facilitar negócios, retirou também as suas três regras para o sucesso:

1. “Atacar! Atacar! Atacar!”

2. “Admitir nada e negar tudo”

3. “Aconteça o que acontecer, clamar vitória e nunca admitir a derrota. E estar disposto a fazer qualquer coisa a qualquer pessoa”

A relação entre ambos foi motivo de um filme lançado recentemente: “O Aprendiz” romantiza sobre como ambos se conheceram e a influência de Cohn na “persona” que Trump transpira atualmente.

A primeira grande construção de Donald surge em 1976, com a remodelação do então desocupado Hotel Commodore no que é agora o Hotel Grand Hyatt. Embora não tivesse dinheiro suficiente para comprar o hotel, Trump usou a sua relação pessoal com a cadeia de hóteis da Hyatt e o dinheiro e influência política do pai e de Cohn dentro do Partido Democrático para negociar um acordo pouco vantajoso para a cidade de Nova Iorque.

Com o negócio, Trump iria receber isenções de impostos de 400 milhões de dólares ao longo de 40 anos, que usou como garantia para persuadir o Commodore a vender-lhe o hotel e o grupo Hyatt a juntar-se a si para o comprar.

Por essa altura, os EUA viviam uma altura de tensão com o Irão e de Guerra Fria com a União Soviética. O novo presidente em 1980 seria o republicano Ronald Reagan, chegando à presidência com o slogan “Let’s Make America Great Again”. Soa familiar?