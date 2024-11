O que dizem as pesquisas no Google sobre as eleições nos EUA? E a economia?

Todos os outros estados decisivos estão acima desse nível no crescimento do emprego face a setembro de 2023 – e nenhum deles tinha, no segundo trimestre deste ano, salários a crescer menos de 4% em relação a 2023.

Em geral, as economias norte-americanas continuam com performances fortes. Entre os sete estados decisivos, apenas o Nevada viu o Produto Interno Bruto (PIB) crescer menos que 3%. A importante Pensilvânia cresceu, no 2.º trimestre de 2024, 3,2% face ao mesmo período de 2023, enquanto o Wisconsin e o Michigan viram o PIB crescer 4,2%.