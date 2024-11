Kamala “desresponsabiliza” UE, Trump “valida” autoritarismos. Os candidatos à Casa Branca vistos da Europa

Donald Trump tem cultivado relações próximas com Vladimir Putin, professando até admiração pelo Presidente russo. Além disso, o ex-Presidente é crítico da ajuda militar dos EUA à Ucrânia - foi um episódio de bloqueio dessa ajuda em 2019, quando ainda era Presidente, para tentar obter favores do governo ucraniano contra Joe Biden, que lhe valeu o primeiro processo de impugnação (do qual acabou ilibado pela maioria republicana no Senado).

Biden é considerado o último Presidente “atlanticista” dos EUA, estando já a pôr em prática uma mudança dos recursos militares para a região do Indo-Pacífico, que vai provavelmente continuar na próxima presidência. Uma das questões é a velocidade da mudança.

Kamala Harris representa, nesse contexto, uma continuidade, prometendo manter o apoio à Ucrânia enquanto for necessário. A vice-presidente representou os EUA na cimeira organizada por Kiev em junho deste ano, na Suíça, onde comprometeu o país com mais 2 mil milhões de dólares de assistência militar.

“Acho que uma administração Kamala Harris seria muito mais centrista do que aquilo que é o discurso original de Kamala Harris. Na questão internacional, tenho sérias dúvidas que fosse tão isolacionista, mesmo que fosse algo protecionista na dimensão económica, mas não era isolacionista em relação à política internacional”, observa o diretor do Centro de Estudos Aplicados da Católica.

Contudo, Ricardo Ferreira Reis avisa que a maior “interação com a Europa” não deve servir para “o adormecimento da Europa, porque tem servido, no passado recente”. E frisa: “a Europa acaba por adormecer por confiar no amigo americano… Nesse aspeto, Trump até nos chama a atenção para a necessidade de encontrarmos alternativas e soluções que não sejam tão dependentes deles”.

Trump pode dar força a políticos autoritários

A vitória de Donald Trump arrasta outro problema – o do crescimento dos autoritarismos dentro da União Europeia. Ricardo Ferreira Reis considera que um segundo mandato de Trump “valida esse discurso”, principalmente pelo impacto da resposta à pandemia de covid-19.

“Há um conjunto de medidas que todos tivemos que tomar”, recorda o economista, “mas isso levou à inflação, que penalizou a imensa classe média americana, e a um conjunto de instabilidades económicas, de emprego, que fez com que a economia americana tenha passado aqui por um certo solavanco, sendo que é de longe a economia dos países do G7, por exemplo, que melhor recuperou do covid-19".