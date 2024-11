Pensilvânia. Onde a campanha toca à campainha para que a vitória bata à porta de Kamala

Basta seguir o guião

Depois de fazer a inscrição, todos os voluntários são encaminhados para uma rota pré-definida pela campanha. Recebem um mapa e um guião em papel que os ajuda a conduzir a conversa com os moradores identificados. O primeiro trabalho é confirmar que o morador é votante no partido. Os voluntários são instruídos a reafirmar que Kamala "é como nós, cresceu numa casa de classe média, filha de uma mulher trabalhadora".

Se este requisito for cumprido, passam à fase de "pressão social" onde lembram que já muita gente votou e ajudam a desenhar um "plano de voto" que inclui explicações sobre como se vota por correio ou onde é a mesa de voto correspondente aquela morada.

Os voluntários são treinados para serem persistentes, mas sem gastarem muito tempo em cada porta. Não devem entrar nas casas nem aceitar papéis ou ofertas dos eleitores, sobretudo os votos que deviam ir para o correio. Pelo meio, são incitados a recrutar outros voluntários e sobretudo a divertirem-se nesta tarefa.

A aplicação mágica que faz a diferença

Um novo mundo de tecnologia não parece travar a necessidade da conversa olhos nos olhos. Mas os voluntários democratas têm uma 'arma secreta' na palma das mãos. Chama-se Minivan e é uma aplicação que podem descarregar no seu telemóvel. Introduzido o código da rota atribuída pela campanha, vão poder aceder a toda a informação pública disponível sobre o morador de cada casa identificada.

"Cada endereço individual nesta aplicação mostrará a pessoa que estamos a tentar contactar, com base no seu registo eleitoral, idade e sexo, para que tenhamos uma ideia provável de qual será a sua ideologia e quem procuramos nessa porta", explica Dan, um dos coordenadores do porta-a-porta por Kamala em Filadélfia.

Tal como muitos voluntários, também ele veio de fora. Saiu do bairro de Brooklyn em Nova Iorque em 2023, já a pensar nesta batalha eleitoral da Pensilvânia. De manhã, trabalha de forma remota para uma empresa da Costa Oeste, o resto do tempo é para a campanha. Ele ajuda os caloiros do 'canvass' a cumprir a missão porta-a-porta.

Na sede vão entrando pessoas que nunca fizeram este trabalho. O Partido Democrata reforçou meios de campanha para mobilizar o voto da sua base eleitoral, com recurso a voluntários que vêm em carros e autocarros de estados como Nova Iorque ou Nova Jérsia. A escolha de estados vizinhos não é inocente, saber falar espanhol ou ser negro é essencial para conversas mais produtivas à beira dos prédios da Pensilvânia.

"Se tivermos muitos voluntários latino-americanos, focamo-nos nas zonas da cidade onde se fala espanhol. Temos um foco particular em áreas que talvez não tenhamos percorrido com tanta frequência como temos feito, pelo que fazemos algumas vagas de campanha em determinadas áreas. Vamos voltar a concentrar-se nalguns locais onde fizemos apenas uma ou duas rondas", revela Dan numa pausa do trabalho.

Filadélfia tem significativas populações afro-americanas e hispânicas, sobretudo de porto-riquenhos. De acordo com dados do projeto Movement, 92% dos eleitores negros votaram em Biden em Filadélfia em 2020. Outro alvo da campanha porta-a-porta, explica Dan, é a população branca com formação universitária, tendencialmente votante no partido Democrata.