Eleições nos EUA. Quais são os estados decisivos na luta entre Kamala e Trump?

Que estados vão decidir as eleições?

São sete os estados que podem cair para qualquer lado a 5 de novembro: o trio do “Rust Belt”, no norte dos EUA, que inclui Michigan, Pensilvânia e Wisconsin, e o quarteto do “Sun Belt”, no sul e sudeste do país, com Arizona, Nevada, Geórgia e Carolina do Norte.

Os três primeiros foram historicamente dos Democratas até 2016, quando Trump venceu a Hillary em todos eles, com Biden a reconquistar a cintura quatro anos depois.

Em 2020, Biden venceu também Geórgia e Arizona, dois estados do sul que, historicamente, votavam em Republicanos.

Quanto à Carolina do Norte, embora renhida nas últimas eleições, apenas por uma vez nos últimos 40 anos - Obama, em 2008 - foi vencida por Democratas. Já o Nevada “acertou” sempre no vencedor do voto popular nas últimas 11 eleições.

Com a conjuntura atual, existem então 20 combinações possíveis de uma vitória para Kamala Harris e 21 para uma vitória de Donald Trump, com três cenários de empate.