Como funciona o Colégio Eleitoral dos EUA? Por que é que existe?

É uma marca das eleições presidenciais dos Estados Unidos da América (EUA): em vez de se falar em quem vai ter mais votos para se mudar para a Casa Branca, o foco está num reduzido número de estados e no peso que estes têm no Colégio Eleitoral. A decisão da Presidência dos EUA faz-se de forma indireta, efeito do contexto e era em que o país foi fundado.

O que é o Colégio Eleitoral?

O Colégio Eleitoral é o sistema eleitoral para a Presidência e vice-presidência dos EUA, definido pela Constituição criada em 1787.

O Colégio é composto por um grupo de intermediários, representantes dos 50 estados dos EUA e também de Washington D.C., o distrito federal da capital (graças à 23.ª emenda, aprovada em 1961).

No total, o Colégio Eleitoral é composto por 538 eleitores, o que coloca a fasquia para a eleição presidencial nos 270 votos eleitorais.

Porque é que existe?

O Colégio Eleitoral é o compromisso a que foi possível chegar durante a elaboração da Constituição dos EUA, durante a convenção de 1787, que teve lugar em Filadélfia, na Pensilvânia. Vários delegados consideravam que a Presidência devia ser definida pelo Congresso, eleito pela população; outros, liderados por Alexander Hamilton, preferiam uma eleição direta.

Parte da objeção à eleição direta surgiu dos delegados dos estados sulistas, onde cerca de um terço da população era composta por escravos. Caso a eleição fosse direta, estes estados iam ter menos representação eleitoral em comparação com os estados do Norte, acima da linha Mason-Dixon (atual fronteira do sul da Pensilvânia).