Subornos, duplos votos ou registos falsos. Como pode um eleitor interferir nas eleições dos EUA?

Posso votar por carta por um familiar recém-falecido ou duplicar votos?

O voto por carta é muito popular nos EUA, com oito estados norte-americanos - como a Califórnia ou o Havai - e o território de Washington DC a permitirem que as suas eleições sejam conduzidas apenas por correspondência.

As cartas com os boletins são enviadas com bastante antecedência, para que eleitores tenham o seu “período eleitoral” para decidir. O voto é colocado no boletim, o boletim num envelope confidencial e este envelope é colocado noutro envelope exterior, na qual é assinada uma declaração e onde está um código de barras único, que é específico para cada eleitor.

Isto acontece para que, quando os votos são enviados, tenham que corresponder às cartas que foram enviadas inicialmente. Assim, é impossível duplicar o boletim e o voto.

Depois das eleições de 2020, Trump e os republicanos lançaram suspeitas de milhares de votos fraudulentos em nome de eleitores falecidos, em estados como Arizona, Nevada, Pensilvânia, Michigan e Geórgia.

No Arizona, e após investigação a denúncias de 282 boletins de pessoas já mortas, foi encontrado apenas um caso que nem foi contado como voto.

No estado do Michigan foram investigadas mais de 200 denúncias, mas encontrados apenas dois casos de possível fraude: o de um filho que foi confundido com o pai falecido e o de uma mulher de 92 anos que entregou o seu voto, mas que morreu quatro dias antes das eleições.

E mesmo nisto, as leis variam de estado para estado: enquanto no Michigan este voto não conta, em 10 estados - como a Flórida e o Havaí - o voto é tão válido como qualquer outro de uma pessoa viva.

E posso votar por correspondência e depois presencialmente no dia de eleições?

A partir do momento em que se regista o voto por carta, não é possível votar num local de voto.

Se o eleitor requisitar um voto por carta mas não o enviar, precisará de devolver o boletim para poder votar presencialmente.

Ou, em alternativa - como é possível em alguns estados como a Califórnia -, entregar o envelope selado no local de voto do respetivo condado do eleitor, em dia de eleições.

A maioria dos estados começa a contar os votos dos boletins antes do dia das eleições, como os de voto por carta ou voto antecipado, enquanto noutro isso é ilegal.

Esse é o caso da Pensilvânia, por exemplo, onde a contagem começa apenas na manhã do dia de eleições e, por isso, o final da contagem em condados com maior população é mais tardio.

Mesmo depois de anunciado o resultado nas televisões das projeções para um determinado estado, existe ainda um período de confirmação dos votos. Este acontece em todos os estados e deverá acontecer até 25 de novembro, até os resultados de cada condado serem certificados e, por consequência, o resultado nacional.

Posso votar presencialmente por outra pessoa?

Esta é outra possibilidade com muito pouca taxa de sucesso e que tens repercussões graves. Para além da pena de prisão ser grande - as penas de prisão podem chegar aos sete anos - para a adulteração de apenas um voto, no local de voto estão representantes dos dois partidos (Democratas e Republicanos), além de inspetores que têm como função garantir a normalidade do processo eleitoral e que não há erros nas listas de eleitores.

Uma investigação da Associated Press às eleições de 2020 encontrou menos de 500 casos suspeitos nos seis estados decisivos, que representaram apenas 0,15% da margem de vitória de Biden nestes.

Entre estes estava o caso de Ralph Thurman, um republicano de 72 anos que foi condenado a três anos de prisão, com pena suspensa, depois de tentar votar duas vezes no estado da Pensilvânia: depois de votar no seu local de voto, regressou uma hora depois a usar óculos de sol e um chapéu a tentar votar em nome do seu filho. Depois de ser confrontado com quem estava a trabalhar no local, Thurman fugiu.

A página Heritage Foundation conta apenas 1.561 casos provados de fraude eleitoral nos últimos 45 anos, que resultaram em cerca de 1.300 condenações.