E se todos os votos contassem? Kamala pode ser a próxima vítima do Colégio Eleitoral dos EUA

O cenário de uma eleição contingente na era moderna é improvável, mas não impossível - em 2024, há vários cenários desenhados pelos resultados das sondagens que admitem um empate no Colégio Eleitoral, o que obrigaria a Câmara dos Representantes a decidir a Presidência.

Colégio Eleitoral ainda longe do fim

Já o Colégio Eleitoral continua longe de ser eliminado do sistema eleitoral dos EUA, apesar de existir uma tentativa em progresso. O Pacto Interestadual do Voto Popular Nacional é um acordo iniciado em 2006, com o objetivo de garantir que o ocupante da Sala Oval da Casa Branca é o candidato que recebeu mais votos em todo o país.

Com emendas à Constituição para eliminar o Colégio Eleitoral a caírem repetidamente nas câmaras do Congresso durante a segunda metade do século XX, o pacto foi desenvolvido como uma forma de contornar essa dificuldade.

Este pacto modifica a forma como os estados dos EUA participam no Colégio Eleitoral e nomeiam os eleitores que resultam da eleição presidencial. Apenas dois estados (o Maine e o Nebraska) dividem os votos eleitorais entre o vencedor do estado e o vencedor nos diferentes círculos eleitorais para a Câmara dos Representantes – os restantes dão todos os eleitores ao vencedor do estado.