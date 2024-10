O que é o fenómeno DANA que causou cheias em Espanha e pode afetar Portugal?

Quanto choveu em Valência?

A tempestade que passou pela Comunidade Valenciana foi a maior desde um fenómeno de “gota fria” a 11 de setembro de 1996, quando caíram 520 litros por metro quadrado em Tavernes de la Vall.

Numa localidade em particular - Chiva, a cerca de 30 quilómetros de Valência -, choveu o equivalente a um ano inteiro em apenas oito horas: 491 litros por metro quadrado, semelhante à média anual na região (500 mm).

À Renascença, a especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Ângela Lourenço, indica que a causa para as inundações deveu-se à queda de elevados volumes de precipitação “num espaço de tempo muito curto” e que em Portugal “não é tão comum acontecerem estes episódios”, com o facto da depressão ter estado muito tempo no mesmo local a contribuírem.

Com pelo menos 95 vítimas registadas até ao momento - 92 na Comunidade Valenciana, uma na Andaluzia e duas em Castilla La Mancha -, já é o fenómeno meteorológico com maior número de vítimas em Espanha desde agosto de 1996, quando chuvas torrenciais fizeram 87 mortes em Huesca.

Como pode afetar Portugal?

À Renascença, Ângela Lourenço explica que a mesma depressão que deu origem a inundações em Espanha irá passar por Portugal, embora com menor intensidade.

“A depressão está mais ou menos estacionária, com movimentos mais ou menos para oeste. Nas próximas 48 horas vai ter um deslocamento para o Atlântico e vai atravessar o território [de Portugal continental]”, explica a meteorologista.

O impacto deverá acontecer entre a tarde desta quarta-feira e a tarde de amanhã, quinta-feira, mas sem a “severidade que foi registada em Espanha”.

“Espera-se uma precipitação forte, mas sem a gravidade da que originou os episódios em Espanha. Ainda assim, consideramos o nível de aviso amarelo”, considerou, alertando as pessoas para um possível agravamento ou para um aviso para distritos que atualmente não o têm.

Neste momento, estão em aviso amarelo 12 distritos: Beja, Aveiro, Coimbra, Porto, Santarém e Leiria vão estar sob aviso amarelo entre as 12h00 desta quarta-feira e as 00h00 de quinta-feira; enquanto em Évora, Viseu, Guarda, Castelo Branco e Portalegre o aviso vai vigorar entre as 12h00 de hoje e as 00h00 de quinta-feira e entre as 12h00 de quinta-feira e as 00h00 de sexta-feira.