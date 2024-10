Mau tempo em Espanha faz pelo menos 95 mortos em Valência

As chuvas torrenciais de terça-feira, provocadas por uma frente fria que atravessou o sul e o leste do país, inundaram várias localidades na província de Valência, levando as autoridades das áreas mais atingidas a aconselhar os cidadãos a ficarem em casa e a evitar todas as viagens não essenciais.

O apelo foi repetido às primeiras horas da manhã desta quarta-feira, via SMS, a todos os residentes nas áreas mais atingidas, como os distritos de Plana d'Utiel-Requena, Foia de Bunyol, Ribera e vários municípios de Horta Sud.