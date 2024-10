Mau tempo em Espanha faz dezenas de mortos em Valência

A cada hora que passa, sobe o número de vítimas mortais em Espanha. Os últimos números oficiais apontam, segundo a imprensa espanhola, para 70 mortos, que cita o Centro de Coordenação Operativa Integrado do Ministério do Interior, que recolhe informações de vários centros de segurança e emergências.

Às primeiras horas da madrugada, o presidente da Generalitat Valenciana, Carlos Mázon, falava de “múltiplas vítimas”, sem confirmar com segurança quantos, alegando a necessidade de informar primeiro as famílias das vitimas. De resto, como é habitual em cenários de catástrofe, a cada novo balanço é previsível que o número de fatalidades aumente.

As chuvas torrenciais de terça-feira, provocadas por uma frente fria que atravessou o sul e o leste do país, inundaram várias localidades na província de Valência, levando as autoridades das áreas mais atingidas a aconselhar os cidadãos a ficarem em casa e a evitar todas as viagens não essenciais.

O apelo foi repetido às primeiras horas da manhã desta quarta-feira, via SMS, a todos os residentes nas áreas mais atingidas, como os distritos de Plana d'Utiel-Requena, Foia de Bunyol, Ribera e vários municípios de Horta Sud.